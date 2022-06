I Beatles protagonisti del progetto "Lovere, il borgo della luce" - BergamoNews

Lovere. Saranno i capolavori del maestro Marco Lodola dedicati ai Beatles i protagonisti dell’XI edizione del progetto “Lovere, il Borgo della luce – all you need is LOVEre”, che si “riaccenderà” il 25 giugno in occasione de “La Notte Romantica”, una serata magica, ricca di eventi, che avrà come momento clou il concerto del celebre pianista Davide Locatelli.

Il progetto “Lovere, il Borgo della luce” proposto dall’amministrazione comunale per il periodo estivo, come da tradizione, intende creare un’atmosfera incantata nella quale le opere d’arte proiettate acquisteranno nuova vita e dimensione trasmettendo al tempo stesso nuove prospettive e vedute del Borgo antico; colorando gli storici palazzi del paese, che si rifletteranno di nuova luce nelle acque del lago, sarà così possibile regalare meraviglia e nuove emozioni a residenti e turisti. Si tratterà infatti non solo di effetti luminosi, ma di un percorso artistico che bene si saprà inserire nell’ampia tradizione culturale della Cittadina.

“In occasione del 60° anniversario dell’uscita del primo singolo “Love me do” (1962-2022) dei Beatles – spiega il sindaco di Lovere Alex Pennacchio – come Amministrazione comunale abbiamo voluto rendere omaggio all’intramontabile band che, nei suoi soli dieci anni di vita (1960-1970), ha saputo influenzare profondamente vari generi musicali, l’arte e le mode ed essere il punto di partenza di grandi stili. Determinante la preziosa collaborazione del maestro Marco Lodola, l’artista della luce cui va il nostro ringraziamento per aver accolto con entusiasmo la proposta e reso così possibile, grazie anche alla collaborazione di Avangart, la realizzazione di un progetto ambizioso e unico nel suo genere all’interno del panorama locale. Un progetto che, siamo sicuri, contribuirà a dar ancor più impulso alla promozione della nostra splendida Cittadina in sinergia con Regione Lombardia e gli stakeholder territoriali”. Fra gli artisti contemporanei italiani più celebri ed influenti, Marco Lodola è annoverato fra i fondatori e maggiori esponenti del Movimento del Nuovo Futurismo. Nella sua lunga carriera artistica ha realizzato numerose opere d’arte dedicate ai Fab4, esposte in prestigiosi luoghi pubblici, musei e gallerie d’arte internazionali.

Artista di indubbia originalità, egli esprime la magnificenza della sua arte attraverso la luce, vero e proprio strumento per dipingere e rappresentare la realtà infrangendo il buio. L’arte, in questo modo, diventa pop attraverso sculture luminose fatte di materiali plastici sagomati e colori decisi, in grado di creare una magia e una musica che si accendono all’improvviso trasformando luoghi e piazze, ma anche palchi prestigiosi come quello di Sanremo.

“Da sempre – racconta il maestro Marco Lodola – i miei artisti di riferimento sono i Beatles che, a livello di genialità, paragono a Mozart o a Beethoven: per me, infatti, il tempo musicale si divide in ante e post Beatles. Una delle esperienze più belle che ho fatto è stata quella di realizzare una performance ad Abbey Road mettendo le sculture luminose dei Fab4 sul celebre attraversamento pedonale, richiamando così la copertina conosciuta in tutto il modo. Sono contento di essere a Lovere, in una bellissima cittadina con le mie immagini che spero siano un messaggio di luminosità, pace, musica e allegria”.

“L’arte illumina Lovere. Un progetto – sottolinea l’assessore regionale al Turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni – che regalerà emozioni e ricordi indelebili ai loveresi e ai tanti turisti che affolleranno la località. È proprio vero: ‘La Notte Romantica’, nell’ambito delle iniziative legate a ‘Lovere, il Borgo della Luce’ sarà un evento imperdibile per chi vorrà vivere un’esperienza unica, capace di abbinare arte, cultura, musica, tradizioni e scenari impagabili di Lovere e del territorio circostante. Un’iniziativa che nasce grazie alla collaborazione tra istituzioni, enti locali e operatori economici, a dimostrazione che solo unendo intenti, sforzi e strategie è possibile dar vita a progetti vincenti, in grado di promuovere il territorio. Il fascino delle ore notturne e delle luci che illuminano il borgo e lago, poi, sapranno valorizzare ulteriormente un patrimonio inestimabile e ricchissimo del lago di Iseo, destinazione strategica della nostra regione”.

Come sottolineato dall’assessore al Turismo, Eventi e Commercio Sara Raponi, l’accensione del progetto avverrà sabato 25 giugno (in caso di maltempo il 26 giugno) in occasione dell’attesissima nuova edizione de “La Notte Romantica”, l’evento promosso a livello nazionale dal Club de “I Borghi più belli d’Italia” che tornerà a Lovere con il format originale dopo lo stop del 2020 e l’edizione ridotta del 2021. Il ricco programma, creato con uno stile raffinato e coinvolgente, prevederà musica live, allestimenti a tema, performances teatrali, apertura guidata dei luoghi d’interesse e visite guidate nel Borgo Antico. Il momento clou sarà la cerimonia d’accensione ufficiale dell’illuminazione artistico-scenografica, prevista per le 22 con il concerto del pianista bergamasco Davide Locatelli che, recentemente, ha improvvisato davanti al Consolato Generale d’Ucraina a Milano un’esibizione al pianoforte – divenuta virale in breve tempo – interpretando “Imagine”, l’iconico brano di John Lennon diventato inno universale di pace.

Le proiezioni potranno essere ammirate tutte le sere dal 25 giugno al 18 settembre in Piazza Tredici Martiri, Piazza Garibaldi, Palazzo Tadini e Piazza Vittorio Emanuele II (nel borgo antico).

“Lovere, il Borgo della luce” – conclude l’Assessore Raponi – è realizzato grazie al prezioso contributo ottenuto dall’Amministrazione comunale nell’ambito del bando “OgniGiorno inLombardia” promosso dall’Assessore regionale Lara Magoni, cui va il nostro sentito ringraziamento per l’attenzione e la sensibilità che, da sempre, riserva al territorio lombardo, al nostro lago e alla nostra Cittadina”.

Per maggiori informazioni sull’evento e per rimanere aggiornati sulle altre iniziative collaterali in programma per l’estate è possibile seguire i profili social @lovereeventi su Facebook e Instagram e visitare il sito lovereeventi.it