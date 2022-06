Festa a Casnigo per il patrono San Giovanni Battista - BergamoNews

Festa condivisa a Casnigo per il patrono San Giovanni Battista, con un ricco calendario di attività promosso per sabato 25 giugno da Amministrazione Comunale e Commercianti. Dal pomeriggio sino a notte fonda intrattenimento, buon cibo e musica no-stop con sorprese la faranno da padroni nel centro storico.

Dalle 16 si parte con “Segni di Civiltà”, visite guidate nella Casnigo sacra e profana, con ritrovo davanti al fontanone di piazza San Giovanni Battista. Alle 17 è in programma la Corrida di San Giovanni, con partenza dal parcheggio di via Raimondo Ruggeri, mentre alla stessa ora scatterà anche il laboratorio di giocoleria in piazza Bonandrini. Alle 18 verrà celebrata la messa solenne nella chiesa arcipresbiterale. Innumerevoli le proposte enogastronomiche dei diversi esercizi, che allestiranno aree esterne dedicate.

Un’importante vetrina per le attività locali, all’insegna dei prodotti tipici e di tanta voglia di stupire, con incursioni spagnole (paella, tapas, sangria) e macedonia da passeggio, ma anche birra, taglieri, strinù (salamelle), pizza e fritto misto. A livello di intrattenimento da ricordare le storie Kamishibai per bambini (dalle 16), l’esposizione di auto e moto d’epoca (dalle 15), la sfilata di moda (organizzata da Claudia Abbigliamento, Come Me, Davide Tabacchi, Raffaella e Vittorina ed Estetica Rowena, gli stand delle associazioni, le foto storiche del gruppo Someanza (ore 21) con contestuale apertura della Biennale di Cultura Fotografica nella ex chiesa di Santo Spirito.

Da non dimenticare l’open day del Civico Corpo Musicale Angelo Guerini ed il laboratorio floreale di Fiorista Campana dalle 16 alle 19. Alle 21 lo spettacolo clou di Rapa Rules, artista di strada che da “clown moderno” proporrà numeri da giocoliere, equilibrista ed acrobata. Tante le promozioni commerciali nei negozi, con sconti e novità. Info su www.lecinqueterredellavalgandino.it