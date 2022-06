Extrasalone presenta: 10 Margherite per l’Ucraina - BergamoNews

Dall’1 al 30 giugno 2022, in occasione di Extrasalone 2022, sarà grande protagonista la collezione 10 Margherite per l’Ucraina, composta da dieci penne, tutti pezzi unici e curata dall’artista bergamasca Margherita Leoni. Ogni penna potrà essere acquistata attraverso un’asta benefica su penbyme.com. Tutti i fondi raccolti andranno alla Onlus WeWorld

per progetti a sostegno della popolazione Ucraina.

10 Margherite per l’Ucraina è la nuova collezione speciale di Penbyme, dedicata all’organizzazione indipendente italiana no profit WeWorld, attiva in 25 Paesi, compresa l’Italia, con progetti di cooperazione allo sviluppo e all’aiuto umanitario. La collezione è un’assoluta esclusiva di Extrasalone 2022, il polo espositivo del design nato a Bergamo l’anno scorso e nuovamente protagonista all’interno degli spazi di Oriocenter.

10 Margherite per l’Ucraina è una collezione di dieci penne, ideata, curata e disegnata da Margherita Leoni, artista di fama internazionale nata a Bergamo nel 1974. La creatività presente su ciascuna penna è il dettaglio di un’opera originale.

“L’idea della collezione è nata dalla necessità di voler trasmettere un messaggio di pace e di evoluzione positiva dell’animo umano. L’opera, ispirata alla spirale aurea di Fibonacci, è ricca di richiami naturali e simbolici, che tendono verso l’ascesa positiva della persona”, racconta l’artista Margherita Leoni, curatrice della collezione. “La possibilità di immaginare e creare un’opera esclusivamente dedicata a una collezione i cui proventi andranno a sostegno di chi in questo momento è più in difficoltà, è stato per me un privilegio”

Ogni penna accoglie una parte dell’opera originale, per unire idealmente i possessori di ciascuna Penbyme che, avvicinate tra loro, ricompongono l’opera nella sua interezza. Un messaggio di pace, unità e speranza dedicato a WeWorld, che da più di cinquant’anni si occupa di difendere i diritti di donne, bambini e bambine in Italia e nel mondo.

Ogni Penbyme è un pezzo unico. Completamente realizzato a mano in Italia con materiali di alta qualità, è protetto da due brevetti europei: uno per il design e l’altro per il suo processo produttivo.

La collezione intera sarà in esposizione al piano terra del selected store bergamasco fino al 30 giugno 2022. Ciascuna Penbyme sarà acquistabile tramite asta online attiva dall’1 al 30 giugno su penbyme.com e attraverso i QR code collocati sulle isole espositive dedicate a ciascuna penna.

Il ricavato sarà totalmente devoluto a sostegno di WeWorld, che destinerà i fondi raccolti a un intervento multisettoriale di aiuti alla popolazione colpita dalla guerra in Ucraina.

Per maggiori info:

www.extrasalone.it