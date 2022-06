Antonella Ruggiero e Lucilla Giagnoni inaugurano “Lazzaretto estate” - BergamoNews

Bergamo. Dopo il grande successo dello scorso anno, Lazzaretto Estate 2022 torna con una programmazione di qualità, unendo tre diverse realtà creative: la comicità, la musica e il teatro.

Mercoledì 29 giugno, la stagione canora del Lazzaretto 2022 viene aperta da due donne, due voci: Antonella Ruggiero e Lucilla Giagnoni si incontrano, in un recital di musica e parole, per dare Materia sonora all’idea di Spirito.

A cura di deSidera , lo spettacolo del 29 giugno è intitolato “Mater Spiritualis et Corporalis” ed è un inno alla maternità ispirato alle parole di Calvino, di Marini, di De Luca e dell’immancabile Dante che con il suo canto finale alla Vergine Madre informa di voce femminile tutta la Divina Commedia, mostrando un’alternativa possibile tra il vincere e il perdere: la conciliazione degli opposti, l’armonia dei contrari. Quello che le donne, le madri, da millenni mettono in pratica: far stare insieme quello che insieme non può stare.

L’appuntamento successivo è venerdì 1° luglio ed è uno spettacolo che unisce la cultura italiana e quella internazionale. A cura di Fondazione Teatro Donizzetti e Bergamo Jazz Festival , il pianista cubano Omar Sosa e il percussionista e batterista Ernesttico si esibiranno sul palco del Lazzaretto.

Il pianista cubano Omar Sosa e il percussionista e batterista Ernesttico condividono un vocabolario musicale comune che deriva direttamente dalle loro radici afrocubane. Al Lazzaretto, mossi dalla volontà comune di enfatizzare l’improvvisazione e la libertà di espressione, intratterranno il pubblico con l’interazione spontanea della loro energia e del dialogo musicale.

Poi, sino al 31 Luglio, un fitto programma di cabaret, con artisti come Max Angioni, Ale & Franz , e di imperdibili spettacoli a cura di realtà importanti del territorio tra cui Ex Drogheria, Up To You, CdPM, Teatro Minimo. Da non dimenticare anche i concerti di grandi artisti del calibro di Malika Ayane, Michele Bravi e Mr.Rain.

Informazioni

www.lazzarettobergamo.it

IG @lazzaretto_bergamo_estate2022

FB Lazzaretto Estate 2022

Biglietteria

Biglietti disponibili su www.lazzarettobergamo.it

Spettacoli

29 giugno, ore 21.30

MATER SPIRITUALIS ET CORPORALIS

con Antonella Ruggiero e Lucilla Giagnoni

Pianoforte, armonium Mark Harris

Violino, dilruba Carlo Cantini

Testi a cura di Lucilla Giagnoni

Produzione musicale e organizzazione Roberto Colombo

Tecnici del suono Massimo Faggioni e Paolo Pizzimenti

Biglietto: 10 euro + d.p.



Contrappore, separare, distinguere è da sempre necessità dell’uomo per conoscere.

Essere e Non essere. Spirito e Materia. Anima e Corpo. Il Corpo femminile è punto di unione. L’Anima ha una Voce. Una Voce femminile. La voce è la manifestazione concreta dell’armonia di Materia e Spirito. L’Anima non è da pensarsi come qualcosa che scenda dall’alto verso il basso, al contrario, l’anima è qualcosa che scaturisce dal basso.

Due donne, due voci: una cantante sensibile alle contaminazioni di culture lontane a alle influenze della spiritualità di ogni parte del mondo e un’attrice per cui la narrazione ha l’aura ipnotica e seducente di una preghiera laica: Antonella Ruggiero e Lucilla Giagnoni si incontrano, in un recital di musica e parole, per dare Materia sonora all’idea di Spirito.

1 luglio, ore 21.30

OMAR SOSA & ERNESTTICO DUO: B-BLACK

Omar Sosa pianoforte, tastiere

Ernesttico percussioni

a cura di Fondazione Teatro Donizetti e Bergamo Jazz Festival

Biglietti: 22,00 euro compresi d.p.

Il pianista cubano Omar Sosa e il percussionista e batterista Ernesttico, anch’egli originario di una delle isole più musicali al mondo, condividono un vocabolario musicale comune che deriva direttamente dalle loro radici afro-cubane, così come da un interesse condiviso ad accrescere le sonorità tradizionali con strumenti elettronici e suoni campionati.