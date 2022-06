Alternanza di schiarite e temporali anche di forte intensità - BergamoNews

Dopo i temporali di giovedì sera, annunciati anche dalla Protezione civile, vediamo con gli esperti dell’Arpa Lombardia, come si evolverà il tempo su Bergamo e la provincia in questo venerdì 24 giugno.

EVOLUZIONE GENERALE

Un flusso di umide correnti sud-occidentali veicola corpi nuvolosi verso l’Italia settentrionale e la Lombardia, determinando brevi fasi di instabilità sui settori Alpini e con breve interessamento della pianura. Sabato 25 e Domenica 26 progressiva rimonta dell’anticiclone sub-tropicale con tempo soleggiato su tutta la regione, caldo in nuova accentuazione e ventilazione per lo più debole.

Venerdì 24 giugno 2022

Stato del cielo: al mattino sereno o poco nuvoloso in pianura, da nuvoloso a molto nuvoloso su Alpi e Prealpi specie settori occidentali; nel pomeriggio nubi irregolari in pianura, molto nuvoloso sui rilievi, rapide schiarite da ovest verso sera.

Precipitazioni: rovesci e temporali al mattino su Alpi e Prealpi centro-occidentali, in estensione ai restanti settori montuosi nel pomeriggio e prevalentemente sottoforma di temporali, localmente di forte intensità; sconfinamento dei fenomeni anche nelle zone dell’alta pianura, a seguire rapido miglioramento da ovest in serata con fenomeni residui sui rilievi orientali.

Temperature: minime stazionarie, massime in diminuzione anche sensibile in montagna. In pianura minime comprese tra 17 e 22°C, massime tra 27 e 32°C.

Venti: in pianura moderati da sud/ovest, fino a forti al pomeriggio su Oltrepò Pavese e bassa pianura; in montagna fino a forti meridionali, in particolare sull’Appennino.