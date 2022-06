Transizione ecologica, Ciagà (Pd): "Da delega fiscale impulso positivo" - BergamoNews

“L’approvazione da parte del Parlamento europeo del Fitfor55 è un atto significativo e fondamentale verso la transizione ecologica, che conferma gli impegni dell’Ue sulla lotta al cambiamento climatico.” Così la deputata bergamasca del Pd Graziella Leyla Ciagà, che aggiunge: “Anche con la delega fiscale approvata mercoledì dal nostro parlamento, abbiamo voluto dare un segnale importante su questo argomento. È stato infatti inserito, a mia prima firma, un emendamento all’articolo 4 che ha come obiettivo quello di sostenere l’economia circolare che rappresenta, insieme alla transizione energetica, il pilastro fondamentale del green deal europeo”.

Per Ciagà, “la transizione energetica e l’economia circolare possono essere un’occasione importante di sviluppo e di occupazione per il nostro Paese che è privo di materie prime, ma ha una elevatissima capacità nel trasformarle, producendo ricchezza. È quindi molto importante – conclude Ciagà- che la leva fiscale sostenga e acceleri lo sviluppo sostenibile nell’interesse del Paese, soprattutto in una situazione geopolitica e di crisi economica che stiamo vivendo con l’incremento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime”.