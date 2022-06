Spettacoli e laboratori: al via l’estate di Pandemonium Teatro - BergamoNews

Bergamo. Prende il via la programmazione estiva di Pandemonium Teatro che quest’anno si dedica alla città con una serie di proposte speciali e diversificate per tutti i gusti e tutte le età. Sarà un’estate all’insegna della natura e del teatro all’aperto, accompagnati dalla voglia di condividere il piacere del teatro accanto ad alcune riflessioni attorno al tema della Pace che, oggi più che mai ci sta molto a cuore.

Partiamo da IL CORTILE DEL TEATRO, la rassegna di spettacoli all’aperto, tra le case del quartiere di Loreto e più precisamente presso il cortile ALER della zona 167. Qui, a partire da questa settimana, ogni venerdì e sabato alle 18, si susseguiranno spettacoli per tutti che vedranno tante compagnie ospiti provenienti da tutto il territorio nazionale, accanto alle produzioni di Pandemonium Teatro: 14 appuntamenti che ci terranno compagnia fino a settembre, con una pausa nel mese di agosto.

(ingresso gratuito con prenotazione consigliata. Info e programmi: https://pandemoniumteatro.org/il-cortile-del-teatro/)

Oltre agli spettacoli, l’estate di Pandemonium Teatro si compone anche di alcune proposte laboratoriali dedicate a ragazzi, giovani e adulti, racchiuse nel progetto TIMIDI ESTIVI RIBELLI.

Tra queste, “Il teatro nel teatro”, un laboratorio per giovani dai 25 anni condotto da Lisa Ferrari al Teatro di Loreto, in partenza il 28 giugno (iscrizioni aperte fino al 24 giugno). Formazione e conoscenza del gruppo, training teatrale e creazione di una performance finale saranno i tre aspetti principali di questa esperienza teatrale.

“Idi di luglio” si rivolge invece a giovani dai 10 ai 25 anni e si svolgerà al Parco di Loreto o con la conduzione di Walter Maconi e Flavio Panteghini.

(info e iscrizioni: https://pandemoniumteatro.org/per-tutti/)

Nei prossimi giorni, saranno disponibile anche le date delle iniziative dedicate a LETTURE E NARRAZIONI NEI PARCHI, tra cui “Il pescatore di storie-Raccontare Loreto”, Storie di Pace, parole di Pace, Il leone nel pozzo – narrazioni bilingue italiano-ucraino, Le Metamorfosi_da Ovidio

(info: https://pandemoniumteatro.org/letture-nei-parchi/).

Ma ecco il dettaglio degli appuntamenti di questa settimana:

– venerdì 24 giugno, ore 18, Cortile ALER della zona 167 di Loreto

“CIRCO IN VALIGIA” di Gianluigi Capone / ospite

acrobazie, giocolerie e musica dal vivo

di e con Gianluigi Capone

Un Circo tutto da inventare, un clown, gli oggetti di una valigia e una buona dose d’immaginazione guideranno il pubblico verso il piacere creativo di un gioco poetico e divertente.

Piccole storie nascono da acrobazie, giocolerie, musica dal vivo, per giocare con i pensieri, le idee, i sogni.

Gianluigi Capone è un artista eclettico, clown, giocoliere, musicista ed esperto lanciatore di coriandoli! Con i suoi spettacoli di circo senza tendone si esibisce nei Teatri e nelle piazze di tutto il mondo.

Esigenze tecniche: una valigia!?

– sabato 25 giugno, ore 18, Cortile ALER della zona 167 di Loreto

“LE AVVENTURE DI SIGNOR BASTONCINO” di Pandemonium Teatro

di e con Walter Maconi

collaborazione artistica Albino Bignamini

progetto scenografia, costumi e Signor Bastoncino Anusc Castiglioni

realizzazione scenografia e Signor Bastoncino Max Zanelli

realizzazione costume Michela Sollecito

vocal coach e voce registrata Emanuela Palazzi

movimenti di scena Serena Marossi

luci Paolo Fogliato

Un semplice rametto può diventare mille cose. Il veliero in mezzo al mare. La spada di un cavaliere.

Ma Signor Bastoncino è un rametto molto speciale, è una creatura stramba rispetto a tutto ciò che vive nel bosco. È un pezzo di ramo con gambe, braccia, occhi, naso e bocca… È metà albero e metà bambino.

Inoltre ha una passione tutta particolare per il canto. Vive in cima a un grande albero e svettando dalla sua chioma, riesce a sentire anche il suono dei pianeti più lontani. Ma un giorno, la brezza con cui gioca si trasforma in tornado e Signor Bastoncino viene staccato dall’albero e portato molto lontano.

Inizia qui per Signor Bastoncino un viaggio avventuroso nel bosco sconosciuto. Perché cosa c’è di più terribile del sentirsi perduto? Cosa c’è di più bello del trovare un amico? Cosa c’è di più emozionante che ritrovare la propria casa?

Le avventure di Signor Bastoncino s’ispira molto liberamente al libro per l’infanzia “Bastoncino” di Julia Donaldson con le illustrazioni di Axel Scheffler e vuole provare a raccontare ai più piccoli quanto è importante prendere coscienza della propria identità, unica e insostituibile.

