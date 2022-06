Ryanair, Volotea, EasyJet: sabato nuovo sciopero di 24 ore, i voli garantiti - BergamoNews

Orio al Serio. Dopo lo sciopero dell’8 giugno scorso, che ha tenuto a terra praticamente quasi tutti i voli in programma tra le 10 e le 18, il traffico aereo è di nuovo minacciato da un’altra agitazione che rischia di avere conseguenze anche più gravi rispetto alla protesta di due settimane fa.

Per sabato 25 giugno, infatti, è stata indetta una nuova protesta di 24 ore di piloti e assistenti di volo di Ryanair, Malta Air, EasyJet e Volotea, che interesserà anche il personale della società CrewLink, legata alla low cost che fa capo a Michael O’Leary.

Per il gruppo Ryanair Filt Cgil e Uiltrasporti rendono noto che la protesta rientra “in una mobilitazione coordinata a livello europeo”, mentre per le altre due compagnie è stata la sola Uiltrasporti ad indire lo sciopero “viste il perdurare delle inaccettabili condizioni in cui piloti e assistenti di volo sono costretti a lavorare”.

Le ragioni che hanno portato i lavoratori Ryanair a incrociare le braccia non si discostano di molto: “Visto il perdurare dell’impossibilità di avviare un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante, i lavoratori italiani di Ryanair, Malta Air e Crewlink scioperano per chiedere contratti di lavoro in linea ai minimi salariali previsti dal contratto collettivo nazionale di settore, così come previsto dalla legge italiana. Inoltre attraverso lo sciopero – proseguono Filt Cgil e Uiltrasporti – rivendichiamo acqua e cibo per gli equipaggi, spesso impossibilitati a scendere dall’aereo anche per 14 ore consecutive e la cancellazione dei tagli ai salari introdotti per fronteggiare un periodo di crisi non più attuale. Se non ascoltati procederemo senza indugi con ulteriori azioni di protesta già a partire dal mese di luglio”.

Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, è stata informata dello sciopero, durante il quale comunque vigono fasce di garanzia (dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21) nelle quali i voli devono essere comunque effettuati, e sul proprio sito ha pubblicato l’elenco degli altri collegamenti garantiti.

Crewlink, Ryanair, Air Malta

Sono assicurati i seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale:

RYR 04802 CIAMPINO (LIRA) CAGLIARI (LIEE)

RYR 02261 BERGAMO (LIME) CATANIA (LICC)

Dovrà essere comunque assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero.

Sono altresì assicurati:

1. la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

2. l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso.

Assicurati anche i voli intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché i seguenti voli intercontinentali in partenza:

RYR 2005 BERGAMO (LIME) TEL AVIV (LLBG)

Oltre ai voli sopraindicati, sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che la società sarà in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.

EasyJet

Valgono le considerazioni espresse per Ryanair, con i seguenti voli assicurati:

EJU 4801 NAPOLI (LIRN) CATANIA (LICC)

EJU 4819 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO)

EJU 4820 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN)

EJU 3394 OLBIA (LIEO) VENEZIA (LIPZ)

EJU 3368 BERGAMO (LIME) OLBIA (LIEO)

Voli intercontinentali:

EJU 2565 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

Volotea

I voli assicurati non riguardano lo scalo bergamasco:

VOE 1551 ANCONA (LIPY) CAGLIARI (LIEE)

VOE1550 CAGLIARI (LIEE) ANCONA (LIPY)

VOE1702 CATANIA (LICC) ANCONA (LIPY)

VOE1578 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN)

VOE1541 OLBIA (LIEO) PALERMO (LICJ)