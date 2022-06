Pergreffi e Belotti: "Prorogato il termine di inizio dei lavori stradali nei piccoli comuni" - BergamoNews

I comuni sotto i mille abitanti che non erano riusciti ad iniziare i lavori entro la scadenza del 15 maggio scorso per le opere di messa in sicurezza e stradali finanziate con 84mila euro dal Ministero dell’Interno possono tirare un sospiro di sollievo. Grazie a un emendamento della senatrice Simona Pergreffi, approvato nella discussione sul Pnrr, il termine di inizio lavori è stata prorogato di altri quattro mesi.

I piccoli Comuni hanno personale ridottissimo e quindi, spesso, riscontrano maggiori difficoltà nell’espletamento delle pratiche burocratiche per la redazione dei progetti, la richiesta dei fondi e l’assegnazione degli appalti. Ma è soprattutto la situazione contingente, a causa del boom edilizio per il Superbonus 110% e dell’aumento esponenziale del costo dei materiali, che sta mettendo in crisi gli Enti locali.

“Come continuano a denunciare i sindaci – spiegano i parlamentari bergamaschi della Lega Simona Pergreffi e Daniele Belotti, ci sono enormi difficoltà nel trovare imprese disponibili a partecipare ad appalti per opere pubbliche e manutenzioni stradali”.

Dopo l’interrogazione del deputato Belotti che aveva sollevato la questione, con l’approvazione dell’emendamento Pergreffi al Senato è stato centrato l’obiettivo di dare più tempo a quei comuni, tra le 1996 realtà italiane sotto i mille abitanti (di cui 99 in Bergamasca), che non erano riusciti ad aprire i cantieri entro metà maggio.