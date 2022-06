Operetta, Opera e Concerti, una stagione di novità al Donizetti con Don Camillo, Enrico Beruschi e Nino Rota - BergamoNews

Bergamo. Nell’elegante foyer del teatro Donizetti di Bergamo, un piccolo teatro nel maestoso teatro, è stata presentata la nuova stagione di Operetta, Opera e Concerti della Fondazione Teatro Donizetti.

“Sono contento di svelare il nuovo programma che da sempre incontra il favore del pubblico – ha introdotto Giorgio Berta, presidente della Fondazione Teatro Donizetti – Si tratta di una sezione della stagione dei teatri che ci dà grandi soddisfazioni”.

Ai sette titoli di Prosa, agli altrettanti di Altri Percorsi e ai quattro di Appuntamento con la Storia, vanno quindi ad aggiungersi tre appuntamenti con l’Operetta e quattro di Opera&Concerti. Accanto ai must intramontabili, come il concerto di Natale dei Piccoli Musici di Casazza, in programma il prossimo 17 dicembre, e le messe in scena delle compagnie Teatro Musica Novecento e Corrado Abbiati, da tempo legate alla fondazione, compaiono in programma degli elementi di inedita originalità.

A partire da uno dei tre titoli di operetta proposti: domenica 19 marzo 2023, al Teatro Donizetti di Bergamo, la compagnia Teatro Novecento porterà in scena, con musica dal vivo, “L’acqua cheta”, operetta classica meno conosciuta rispetto ad altre “che troverà nel pubblico quella curiosità e quel coinvolgimento che sicuramente merita”, afferma Massimo Boffelli, direttore generale della fondazione.

Il 31 dicembre 2022 e il primo gennaio 2023 ci sarà un doppio appuntamento con “La principessa Czarda”, uno dei più grandi successi della storia dell’operetta, nella versione proposta dalla compagnia Teatro Novecento, anche questa volta al Teatro Donizetti e con musiche dal vivo.

Altro celebre titolo in calendario sarà “Il Paese dei Campanelli” che nel 2023 compirà cento anni dalla nascita. Il 19 febbraio 2023 la compagnia Corrado Abbiati proporrà una nuova drammaturgia e adattamento del famoso spettacolo.

Il primo titolo del palinsesto di Opera&Concerti (domenica 11 dicembre 2022, Teatro Sociale) è un salto nel passato. Sul palco l’Orchestra Filarmonica Italiana, accompagnata per l’occasione dall’attore Enrico Beruschi, fa rivivere in musica le peripezie di Don Camillo, personaggio creato dalla fantasia dello scrittore e fumettista Giovannino Guareschi.

È stato il musicista Alessandro Cicognini a rendere intramontabile la figura di Don Camillo, scrivendo la colonna sonora di tutti gli episodi della saga di Don Camillo e Peppone. Nel 2009 Federico Ermirio, allora direttore del Conservatorio di Alessandria, affascinato dal talento musicale di Cicognini ed estimatore dei film di Don Camillo-Guareschi, decide, d’intesa con l’editore Bixio, di ricostruire tutte le musiche della serie, essendo le originali completamente perdute. Il lavoro della ri-orchestrazione viene affidato a Fabrizio Francia, abile musicista e raffinato arrangiatore che ha ben compreso e reinterpretato la partitura dell’autore.

Non mancherà neanche in questa stagione il consueto appuntamento natalizio con il coro dei Piccoli Musici di Casazza (17 dicembre), che si esibisce al Teatro Donizetti dal 1999. Il direttore Mario Mora annuncia che verranno eseguite musiche di John Rutter e che verrà coinvolto il pubblico in sala durante l’esecuzione.

Chiuderanno la stagione le note di Nino Rota in “Napoli milionaria”, ultimo lavoro del musicista milanese composto per il teatro lirico, ricavato dall’omonima commedia di Eduardo De Filippo.

“Ho voluto scegliere un’opera del repertorio non classico che potesse avvicinare il pubblico della prosa, amante dei lavori di Eduardo De Filippo, al mondo operistico – spiega il direttore della fondazione Massimo Boffelli – Un esperimento che mi auguro possa avere successo”. “Napoli Milionaria sarà al Teatro Donizetti con un doppio appuntamento, il 27 e il 29 gennaio 2023.