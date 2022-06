Cieli sereni o poco nuvolosi, ma occhio ai possibili rovesci pomeridiani - BergamoNews

Tra giovedì e questo fine settimana il Nord-Italia si troverà lungo il bordo meridionale di una saccatura centrata tra la Gran Bretagna e la Penisola iberica mentre a sud-est avremo la presenza di un robusto anticiclone.

Questa condizione porterà tempo caldo sulla nostra regione, anche se non mancheranno episodi instabili lungo i rilievi e a tratti sulle pianure adiacenti.

Vediamo nel dettaglio, insieme a Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo le previsioni per i prossimi giorni.

Giovedì 23 giugno 2022

Tempo Previsto: Tra il mattino e il primo pomeriggio sull’intera regione cielo sereno o poco nuvoloso.

Tra il tardo pomeriggio e la sera tra i rilievi e l’alta pianura aumento della nuvolosità con possibili locali rovesci o temporali, nella medio-bassa pianura tempo generalmente asciutto.

Temperature: Minime comprese tra 21 e 23°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 31 e 34°C.

Venti: In pianura deboli/moderati da sud-ovest (con locali raffiche di forte intensità in Lomellina), in quota deboli/moderati da sud-ovest.

Venerdì 24 giugno 2022

Tempo Previsto: Tra la mattinata e il primo pomeriggio sui rilievi cielo variabilmente nuvoloso con possibili e locali rovesci; in pianura cielo generalmente poco nuvoloso.

Tra il tardo pomeriggio e la sera tra i rilievi e l’alta pianura centro-occidentale rovesci o temporali a carattere sparso, nei restanti settori nuvolosità variabile con tempo più asciutto.

Temperature: Minime comprese tra 21 e 23°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 28 e 33°C.

Venti: In pianura moderati da sud-ovest (con locali raffiche di forte intensità nei settori meridionali), in quota moderati da sud-ovest.

Sabato 25 giugno 2022

Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione tempo soleggiato con qualche addensamento cumuliforme più compatto solo sui rilievi.

Temperature: Minime comprese tra 21 e 23°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 28 e 32°C.

Venti: In pianura deboli da sud-ovest, in quota deboli da sud-ovest.