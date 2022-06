Campionati italiani a cronometro: Ganna irraggiungibile, ottimo argento per Mattia Cattaneo - BergamoNews

La settimana tricolore è iniziata nel migliore dei modi per Mattia Cattaneo.

Il 31enne di Alzano Lombardo ha infatti ulteriormente alzato l’asticella cogliendo l’argento ai Campionati Italiani a cronometro andati in scena a San Giovanni al Natisone.

Dopo aver stupito nel corso della quarta tappa del Giro del Delfinato, il bergamasco della Quick Step Alpha Vinyl Team si è superato ancora una volta terminando le proprie fatiche alle spalle soltanto del campione del mondo Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).

Transitato al primo intermedio con soli quattro secondi dal fuoriclasse verbanese, Cattaneo ha patito maggiormente la seconda parte di gara tagliando il traguardo friulano in 41’05”68, lontano trentasette secondi da Ganna.

Terzo posto per il mantovano Edoardo Affini (Jumbo-Visma) che si è lasciato alle spalle il campione uscente Matteo Sobrero (Team BikeExchange-Jayco), penalizzato dal percorso adatto ad atleti più potenti.

In chiave orobica buona prestazione per Kevin Colleoni (Team BikeExchange-Jayco) che ha concluso la competizione nazionale in nona posizione, lontano oltre tre minuti dal vincitore.

Discorso simile per Arianna Fidanza (Team BikeExchange-Jayco) che ha testato la propria condizione in vista dei Giochi del Mediterraneo concludendo in quinta posizione la kermesse tricolore vinta dalla piemontese Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo).

A livello giovanile doppia medaglia per la Ciclistica Trevigliese che è salita sul podio con Davide Donati e Nicolas Milesi.

Donati ha infatti sfiorato il successo accumulando soli cinque secondi di ritardo dal varesino Alessandro Cattani (Bustese Olonia) e lasciandosi così alle spalle per un soffio il parrese Milesi.