Aumento dei casi Covid: “Attendiamoci altre impennate estive, serve prudenza” - BergamoNews

“A mio parere l’aumento dei casi che si è registrato in questi giorni non è allarmante. Considerando che d’estate si è portati a prestare meno attenzione alle regole anti-contagio, è facile che l’andamento della pandemia abbia oscillazioni, anche significative. Il consiglio è quello di cercare di essere prudenti per evitare il più possibile i rischi”. Così il dottor Mario Sorlini, storico medico ad Albino e presidente della cooperativa di medici di famiglia IML (Iniziativa Medica Lombarda) si esprime in merito all’incremento del numero dei positivi da Covid-19 rilevato in settimana.

“Nel periodo estivo – annota il dottor Sorlini – potremo trovarci di fronte ad altre discrete impennate o ondate più o meno significative di contagi. Ritengo che la crescita dei casi che si sta riscontrando non sia preoccupante. Non è più allarmante di quello che ci si potesse aspettare e non ha nulla a che vedere con tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Tenendo presente che d’estate si è portati a prestare meno attenzione al rispetto delle regole anti-contagio, è facile che la curva pandemica subisca questo tipo di variazioni. Si raccomanda sempre la massima prudenza, ma è difficile chiedere di limitarsi a chi è stato tranquillo per due anni, perché le persone hanno bisogno di tornare a vivere”.

Nel frattempo, anche in Bergamasca prosegue la campagna vaccinale. “Al momento – specifica il dottor Sorlini – nella provincia di Bergamo sono attivi due hub, uno ad Albino e uno a Treviglio. Mediamente stanno effettuando un paio di aperture alla settimana in base alle prenotazioni ricevute. Se tutto dovesse proseguire in questo modo, continueremo le somministrazioni dei vaccini fino alla fine di luglio e ci fermeremo nel mese di agosto. In base a come si evolverà la situazione, poi, riceveremo nuove indicazioni sul da farsi in autunno”.

“Naturalmente – aggiunge il presidente di Iniziativa Medica Lombarda – l’affluenza delle persone ai centri vaccinali ora è inferiore rispetto ai mesi scorsi, ma si attesta entro numeri significativi per le terze dosi. Nel prossimo week-end, per esempio, a Treviglio eseguiremo oltre un centinaio di vaccinazioni. Probabilmente si tratta di persone che, avendo contratto la malattia, ricevono il vaccino più tardi rispetto agli altri”.

Infine, il dottor Sorlini conclude: “Le prenotazioni delle quarte dosi si attestano entro livelli più contenuti. Molti stanno aspettando che arrivi il nuovo vaccino in grado di fornire protezione contro le ultime varianti oppure quello combinato all’antinfluenzale di cui si sta sentendo parlare ormai da diverse settimane”.