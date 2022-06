Allerta della Protezione civile: temporali forti tra giovedì e venerdì - BergamoNews

È previsto per giovedì pomeriggio, 23 giugno, un progressivo incremento dell’instabilità: precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale, interesseranno con maggior intensità la pianura centro occidentale. In serata le piogge andranno incontro ad attenuazione ed esaurimento in pianura.

Per la giornata di venerdì, le precipitazioni, a carattere di rovescio e locale temporale, insisteranno già nella notte sui settori di Nordovest. Nel pomeriggio i fenomeni andranno incontro a progressiva intensificazione, con temporali diffusi anche di moderata o localmente forte intensità, con interessamento anche dei settori di pianura.

Si raccomandano prudenza e attenzione negli spostamenti durante le fasi più intense delle precipitazioni. I Volontari della Protezione civile sono allertati.