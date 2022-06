Nuvole e qualche rovescio sparso, ma il caldo non molla - BergamoNews

Mercoledì 22 giugno: che empo farà a Bergamo e nella provincia orobica lo spiega Gabriele Galastro con il bollettino del Centro meteo lombardo.

ANALISI GENERALE

Tra oggi e questo fine settimana il Nord-Italia si troverà lungo il bordo meridionale di una saccatura centrata tra la Gran Bretagna e la Penisola iberica mentre a sud-est avremo la presenza di un robusto anticiclone. Questa condizione porterà altro tempo caldo, anche se non mancheranno episodi instabili lungo i rilievi.

Mercoledì 22 giugno 2022

Tempo Previsto: In mattinata sull’intera regione cielo variabilmente nuvoloso con possibilità sui rilievi e zone Pedemontane di rovesci o temporali a carattere sparso, in pianura possibilità di brevi piovaschi, ma con tempo prevalentemente asciutto. Dal pomeriggio e in serata sui rilievi cielo variabilmente nuvoloso con possibilità di locali fenomeni, in pianura schiarite alternate da momenti più nuvolosi.

Temperature: Minime comprese tra 21 e 23°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 29 e 33°C.

Giovedì 23 giugno 2022

Tempo Previsto: Per l’intera giornata sui rilievi cielo poco nuvoloso o con nubi sparse con possibilità tra il pomeriggio e la sera di locali rovesci più probabili sul settore Prealpino; in pianura cielo generalmente poco nuvoloso.

Temperature: Minime comprese tra 21 e 23°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 31 e 36°C.

Venerdì 24 giugno 2022

Tempo Previsto: Tra la mattinata e il primo pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Tra il tardo pomeriggio e la sera tra il Varesotto, Comasco e rilievi aumento della nuvolosità con possibilità di rovesci o temporali; nei restanti settori cielo poco nuvoloso.

Temperature: Minime comprese tra 21 e 24°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 31 e 36°C.