Naster, dove il team e il lavoro di squadra sono le chiavi del successo - BergamoNews

Eccoci nuovamente insieme per questo evento inclusivo, in cui celebriamo e festeggiamo quella che è la nostra risorsa più preziosa, direi indispensabile, i nostri collaboratori e le loro famiglie.La nostra filosofia, il leit motive della nostra azienda, che si è certamente rivelata vincente negli anni, è proprio quella di fondare i successi, e riconoscerli poi, sul team, sulla squadra, sulla famiglia, sul rispetto, sull’amore, sulla fede e sul lavoro, valorizzando così i risultati. Una marca, un tratto deciso che ha rappresentato un valore aggiunto per l’azienda, grazie anche e soprattutto all’opera di ingegno di Corrado Malighetti.

E oggi siamo qui per dare risalto ad un nuovo step di filosofia Naster!

La grigliata organizzata infatti per la giornata di oggi, all’insegna dell’allegria, della serenità e dei sorrisi, ha infatti l’obiettivo di far conoscere alle famiglie dei nostri collaboratori, dove lavorano i loro cari, Naster in tutta la sua interezza e in ogni sua sfumatura.

Ci saranno momenti di ilarità, gioco con i ragazzi e con le famiglie.

In 41 anni di attività lavorativa, si tratta di un vero e proprio battesimo: è infatti il primo evento organizzato in questo modo, un evento unico nel suo genere. Tutto nasce dal profondo cambiamento voluto da Malighetti, dall’impronta che ha saputo dare all’azienda, un tratto caratteriale, spirituale, professionale, mentale che ha avuto un riflesso importante e produttivo anche sul team e sulla filosofia aziendale.

Il capitale umano da tempo è infatti al centro del progetto, ma oggi più che mai.

Formazione, analisi interna, confronto, brain storming, inclusività, atmosfera positiva e ambiente ideale di lavoro, luminoso, efficiente, tecnologico e piacere ai sensi: ecco cosa siamo, siamo il team Naster più affiatato che mai e pronto ad ogni sfida, perché solo insieme si possono superano gli ostacoli e si vincono battaglie e guerre!

#nevergiveup@weprotectyoursolutions@wearenaster