L’Atalanta saluta Sutalo: torna in Croazia, è ufficiale - BergamoNews

A pochi giorni dall’ufficialità del riscatto di Merih Demiral, l’Atalanta registra la prima cessione. La Dinamo Zagabria ha annunciato l’ingaggio di Bosko Sutalo, centrale difensivo classe 2000 che ha firmato un contratto di 5 anni.

Sutalo era arrivato a Bergamo nel gennaio 2020 dall’Osijek dopo essersi messo in luce come uno dei giovani di maggior prospettiva nel suo paese.

Nel suo primo anno e mezzo con la Dea ha disputato 16 partite, trovando anche un goal in Coppa Italia contro il Cagliari. Oltre che nei tre di difesa, in diverse occasioni si è anche adattato a giocare sulla fascia, sebbene non fosse il suo ruolo naturale.

Nell’ultima stagione in prestito al Verona ha trovato maggior spazio totalizzando 25 presenze. Poi il richiamo di casa, della Dinamo Zagabria, ha prevalso sulla volontà di continuare in Italia.

Stando a quanto filtra dalla Croazia l’operazione avrebbe portato nelle casse nerazzurre circa 4 milioni di euro, non una cifra lontana da quanto la Dea abbia sborsato due anni e mezzo fa per portarlo nei propri ranghi.