L'Atalanta riparte dalla coppia Congerton-D'Amico: "Per crescere anche a livello internazionale" - BergamoNews

Zingonia. L’Atalanta riparte da una coppia gallese-pescarese. A pochi giorni dall’avvio della preparazione per la stagione 2022/’23, la società nerazzurra ha presentato i suoi due nuovi dirigenti: Lee Congerton e Tony D’Amico.

Il primo, gallese di 48 anni, ricoprirà il ruolo direttore dell’area sport, e sarà a capo del team deputato a scoprire talenti in giro per il mondo, mentre il secondo, 42enne originario di Pescara, è il nuovo direttore sportivo al posto di Giovanni Sartori, passato al Bologna.

A introdurli l’amministratore delegato Luca Percassi (“Papà ha un problema al ginocchio e si dispiace di non poterci essere”): “Si tratta di due profili, uno internazionale e uno nazionale, per continuare la nostra crescita. Lee per ampliarci nel mondo, visto che il calcio negli ultimi anni è cambiato, Tony, che è giovane ma esperto, per rinforzare la squadra”.

Squadra e obiettivi, la prima risposta che si aspettano i tifosi e anche mister Gasperini. A chiarire la situazione ci prova D’Amico: “L’obiettivo è quello di rimanere una squadra coraggiosa e ambiziosa, come abbiamo dimostrato in questi anni. Il primo traguardo, come dice Antonio Percassi, è sempre quello dei quaranta punti. E poi crescere”.

Congerton, che mostra già un discreto italiano, invece punta in alto: “Spero di tornare in Europa “. Poi inquadra il suo profilo ideale di giocatore: “Li voglio veloci, anche nella testa. Per scoprire giovani talenti e non sbagliare è importante vederli bene da vicino”.

A proposito di giocatori, D’Amico esprime una certezza su Demiral, fresco di riscatto per 20 milioni della Juve: “Resterà con noi. È il miglior colpo finora nel mercato italiano”. Poi, forse anche per tattica, esclude altri nomi accostati alla Dea: “Simeone, Ilic e Barack? No, non ci interessano”.