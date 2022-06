Finto fotografo bergamasco condannato a tre anni: adescò una sedicenne sul web - BergamoNews

Bergamo. Si spacciava per fotografo di moda per carpire ad una ragazzina, all’epoca 16enne, foto via via sempre più osé.

Il Tribunale di Reggio Emilia ha condannato in abbreviato un 23enne bergamasco a 3 anni di reclusione e al pagamento di 16mila euro di multa.

I fatti risalgono al 2019: il giovane, allora 21enne, aveva notato le foto che la ragazzina aveva postato sui suoi profili social. L’aveva quindi contattata presentandosi come fotografo di moda chiedendole alcuni scatti da mandare a grandi aziende del settore: dapprima del viso, delle mani e dei piedi, poi in biancheria intima. Infine nuda e intenta in atti di autoerotismo.

Nel frattempo la 16enne era stata contattata anche da una fantomatica Elena, che le aveva raccontato di essere caduta pure lei nella trappola e le aveva consigliato di assecondare il fotografo. Ma Elena altri non era che lui, sotto falso profilo social. Dopo aver inviato diverse fotografie, la giovane aveva confidato tutto alla madre che l’aveva accompagnata in questura a sporgere denuncia.

Subito erano scattate indagini e perquisizioni: nella casa del bergamasco erano stati prelevati due cellulari, mentre il computer era già stato sequestrato dalla polizia postale su ordine della Procura di Bologna per accertamenti su un’altra vicenda.

La giovane e i suoi genitori si sono rivolti all’associazione antipedofilia ‘La Caramella buona’: sia loro, sia la onlus reggiana, rappresentata dal presidente Roberto Mirabile, si sono costituiti parte civile.

Nel processo, che si è tenuto martedì 21 giugno, il gup ha deciso anche di comminare all’imputato una multa da 16mila euro, l’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici e perpetua dagli incarichi di curatela. Oltre al pagamento di una provvisionale di 10mila euro per la ragazza, di 2mila per ognuno dei genitori e di mille per “La Caramella buona”, oltre al risarcimento in sede civile. Al giovane sono state riconosciute le attenuanti generiche perché incensurato.

Sempre a carico del bergamasco è aperto un altro procedimento penale a Forlì per adescamento di minori, nel quale il pm ha già chiesto il rinvio a giudizio e si attende l’udienza preliminare.

L’avvocato del 23enne ha annunciato il ricorso in Appello.