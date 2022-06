Carnesecchi, indizio social sul futuro? La Lazio rilancia e lui "apprezza" - BergamoNews

In epoca social anche un piccolo dettaglio può rappresentare un indizio importante. Lo diventa ancor di più se il “like” scappa su una notizia che può riguardare il tuo futuro.

Succede a Marco Carnesecchi, portiere di proprietà dell’Atalanta che nell’ultima stagione ha centrato la promozione in Serie A con la maglia della Cremonese e ormai noto obiettivo di mercato della Lazio.

Il capitano della Nazionale Under 21, alle prese con l’operazione alla spalla che lo terrà lontano dai campi per circa quattro mesi, al momento si trova in vacanza ma è ben attento a ciò che accade nelle stanze del calciomercato, che potrebbero portarlo ancora una volta lontano da Bergamo e questa volta in modo definitivo.

Da qualche settimana si parla di un suo trasferimento alla corte di Maurizio Sarri, che insieme alla dirigenza biancoceleste lo ha messo in cima alla lista dei desideri per il ruolo di portiere titolare dopo l’addio a Thomas Strakosha: con i nerazzurri l’approccio è stato soft, con una prima offerta da 10 milioni più bonus, facendo leva sul periodo di riabilitazione che il classe 2000 dovrà scontare.

Cifra ritenuta troppo bassa dall’Atalanta, che partiva da una valutazione praticamente doppia (20 milioni) ma si è detta disponibile a trattare: nel più classico dei tira e molla tipici del calciomercato, la Lazio ha così deciso di alzare la posta a 12 milioni più tre di bonus, già più vicini alle richieste nerazzurre.

Cifre e dettagli svelati nella serata di martedì dall’esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, che ha poi riportato la notizia in un post su Instagram: ed è qui che, tra gli altri migliaia di apprezzamenti, è spuntato anche il “like” del diretto interessato, Marco Carnesecchi.

Non ancora una prova definitiva, ma di certo un’indicazione chiara sulla volontà del giocatore di arrivare a mettere un punto fermo sulla trattativa: alla Lazio piace Marco Carnesecchi e a Marco Carnesecchi, a quanto pare, piace l’idea di esordire in Serie A con la maglia della Lazio.

C’è solo da convincere l’Atalanta che, pur non avendogli mai dato di fatto l’opportunità di giocarsi le sue carte in prima squadra, non è disposta a fare grandi sconti per uno dei suoi giovani talenti più interessanti.