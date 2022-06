Benemerenze civiche, il comune invita enti, associazioni e cittadini a presentare le segnalazioni - BergamoNews

Il Comune di Treviolo, durante la manifestazione Treviva in programma il 16 e 17 luglio, consegnerà le benemerenze civiche.

La cerimonia è prevista sabato 16 alle 18 sul palco di Treviolo Verde. Sospesa negli ultimi due anni a causa del Covid, torna quindi questo momento importante dedicato alla comunità.

Fino al 4 luglio alle 12.30 gli esponenti della Giunta, i consiglieri comunali, gli enti e le persone giuridiche, pubbliche e private, le associazioni e tutti i cittadini sono invitati a segnalare i soggetti cui conferire una benemerenza civica.

Il riconoscimento potrà essere assegnato a chi si è particolarmente distinto nel campo delle scienze, cultura, lettere, arti, musica, industria,

lavoro, educazione, sport; in iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico; ad atti di liberalità; per aver favorito la pacifica convivenza con il proprio operato, o per aver significativamente collaborato nelle attività socio-culturali della Pubblica Amministrazione.

Le segnalazioni dovranno essere consegnate all’ufficio protocollo al piano terra del municipio o tramite pec all’indirizzo comune.treviolo@legalmail.it

Sarà la Giunta comunale ad esaminare e approvare le candidature pervenute.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI TREVIOLO