Al posto tuo, Kalipè o Amore a mille... miglia? La tv del 22 giugno - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 22 giugno su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Al posto tuo”. Luca Molteni è un uomo affascinante, single per scelta e ha un gran successo con le donne. Rocco Fontana è sposato con Claudia, ha tre figli, una casa in campagna ed è perennemente a dieta. Uno è un estroso architetto, l’altro un preciso geometra. Hanno in comune solo una cosa: il lavoro. Entrambi direttori creativi di due aziende di ceramiche e sanitari sull’orlo della fusione, si sfideranno per conquistare l’unico posto di Responsabile nella nuova società. Le qualità dell’uno sembrano mancare all’altro e proprio per questo l’azienda decide di far loro una “proposta indecente”: un vero e proprio scambio di vite per cercare di capire (e accettare) le rispettive abitudini e gli immancabili i segreti.

Su RaiDue alle 21.20 prenderà il via la nuova edizione di “Kalipè”, condotto da Massimiliano Ossini. Kalipè è un termine himalayano che significa “con passo lento e corto” ed è così che bisogna riabbracciare la bellezza della Natura dopo l’astinenza forzata e naturalmente dolorosa dovuta alla pandemia.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Controcorrente”, il talk-show condotto da Veronica Gentili.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà la fiction “L’ora – Inchiostro contro piombo”.

Rai4 alle 21.20 trasmetterà la serie “Departure”. L’agente Kendra Malley indaga sulla misteriosa scomparsa del volo 716, svanito nel nulla mentre sorvolava l’Oceano Atlantico. Ma l’improvvisa comparsa di uno dei passeggeri getta un’ombra ancora più fitta sull’accaduto.

Per chi preferisse vedere un film, su La7D alle 21.20 c’è “The interpreter”; su La5 alle 21.05 “Amore a mille… miglia” e su Iris alle 20.55 “Nella valle di Elah”.

Spazio alla musica lirica su Rai5 alle 21.15 con lo spettacolo “Il ratto dal serraglio”. Dal Teatro alla Scala Il ratto dal serraglio di Mozart nel leggendario allestimento di Giorgio Strehler con le scene e i costumi di Luciano Damiani. Sul podio Zubin Mehta, tra gli interpreti Lenneke – Ruiten, Sabine Devieilhe, Mauro Peter, Maximilian Schmitt. Regia tv di Daniela Vismara.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.25 la serie “Chicago Fire”; su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi” e su Italia2 alle 21.10 “My hero academia”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.