Siccità: ordinanze contro lo spreco d'acqua, ma niente multe a chi non le rispetta - BergamoNews

Quasi tutti i Comuni hanno accolto la richiesta di Uniacque nell’emettere ordinanze contro gli sprechi d’acqua: 25, in particolare, sono i paesi bergamaschi ai quali la società del servizio idrico integrato ha rivolto il suo invito, la maggior parte concentrati tra le valli Brembana e Imagna.

Il contenuto dei singoli provvedimenti può variare nella forma (il consiglio è di leggersi l’ordinanza del proprio comune) ma la sostanza è sempre quella, ovvero: divieto di prelevare dalla rete idrica acqua potabile per uso extra-domestico. E quindi per riempire piscine, lavare piazzali e veicoli privati, innaffiare orti, giardini, campi sportivi.

In una Lombardia che va verso lo stato di emergenza per siccità (anche se “per ora non si parla di razionamenti dell’acqua per uso civile”, ha detto il governatore Attilio Fontana), l’invito alla cittadinanza è quello di un “razionale e corretto uso dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi”. Ma in caso di violazioni sono previste anche sanzioni: da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro.

La domanda, però, è questa: le ordinanze vengono rispettate? Qualcuno (polizie locali e forze dell’ordine) controlla? O si fa completo affidamento sul buon senso dei cittadini?.

A tirare per primo le orecchie ai compaesani è stato il sindaco di Capizzone, Alessandro Pellegrini. In particolare, ai tanti che “riempiono le piscine accompagnate da ridenti fotografie sui social. Un’ordinanza – ammonisce – non è un foglio di nessun interesse, ma uno specifico provvedimento amministrativo”. Sanzioni, tuttavia, il Comune non ne ha elevate. Almeno fino a lunedì, nonostante nei giorni scorsi il primo cittadino abbia ribadito come l’ordinanza non venga sempre rispettata. “Prima vogliamo conoscere le eccedenze di consumi – chiarisce Pellegrini -. Per questo abbiamo chiesto un report ad Uniacque”.

Primo Comune a provvedere ad emanare l’ordinanza è stato Sant’Omobono Terme, con il suo sindaco Ivo Manzoni: “E’ vero, al momento non abbiamo provveduto a fare nessuna multa perché i nostri cittadini si sono comportati bene. Non abbiamo infatti riscontrato nessuna irregolarità passibile con una sanzione. Ad esempio, chi doveva riempire le piscine l’ha già fatto, l’ha fatto per tempo e non ha necessità di utilizzare altra acqua perché il ricambio è costante. E quello che mi sento di dire, più in generale, è che sì siamo in una situazione particolare, direi difficile, ma non ancora emergenziale. E mi auguro che il fatto resti circoscritto, altrimenti dovremo prendere altri provvedimenti”.

Tra i comuni che hanno emesso l’ordinanza c’è San Pellegrino Terme. Nel paese famoso per la sua acqua, il colpo d’occhio è diverso rispetto a quello della pianura. Il Brembo continua a scorrere, ma i dati dell’Agenzia regionale protezione ambiente dicono che il livello del fiume è ai minimi degli ultimi 5 anni. “L’ordinanza stessa – commenta il vicesindaco Vittorio Milesi – vuole sensibilizzare al problema della crisi idrica ed è un invito ad un uso corretto della risorsa”. Anche qui, però, nessuna sanzione, nonostante i divieti non siano sempre rispettati. “C’è chi bagna orti e giardini come sempre”, ammette Milesi.

Nessuna multa anche a Palazzago, ma il sindaco Andrea Bolognini pone l’accento su un altro problema. “L’ordinanza – sostiene – è piuttosto difficile da far rispettare. Si cerca di sensibilizzare la cittadinanza ma spesso, in un territorio come il nostro, con un solo agente di polizia locale a disposizione, controllare è complicato. Certo, le segnalazioni dei cittadini ci sono e su quelle stiamo lavorando”.

L’ordinanza è da poco entrata in vigore a Roncola. “Non c’è dubbio, vigileremo – mette in chiaro il sindaco Marcellino Rota – ma le persone mi sembrano abbastanza diligenti, saremo severi qualora emergessero situazioni di recidività”. Anche a Zogno il provvedimento è scattato da pochi giorni. “L’acqua è il bene più prezioso – commenta il sindaco Selina Fedi -. Confido nel senso civico della popolazione”.

Concorda con lei il sindaco di Costa Serina, Fausto Dolci: “Il tema è trattato quotidianamente dagli organi di stampa, non c’è bisogno di sanzionare, i cittadini mi sembrano molto attenti e anche noi, come amministrazione, ci siamo sempre attivati per riparare eventuali perdite sul nostro territorio. La stessa Uniacque, devo dire, è molto attenta”.

Nulla di anomalo da segnalare a Torre de Busi: “Preferiamo puntare sulla sensibilizzazione che sulle multe”, dichiara la sindaca Eleonora Ninkovic. E, fino a lunedì, nessuna sanzione anche nei paesi di Almenno San Salvatore, Cisano Bergamasco, Costa Valle Imagna e Pontida.

