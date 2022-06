Ricco il programma di Treviva 2022 - BergamoNews

Treviva torna dopo due anni con un programma musicale ricco e vario: nomi noti, dj set, cover band e, novità del 2022, un palco tutto dedicato alle band emergenti.

Tra gli artisti principali spicca il nome di Gabry Ponte, che sarà l’ospite vip di questa settima edizione del festival. Ci sono poi gli Anxia Litycs, i Shine On Project che propongono cover dei Pink Floyd, il Vava77, Andrea Bertè, i Boomerang con il loro tributo ai Pooh, e 12 giovani band emergenti.

Sabato 16 luglio alle 20 scenderà in piazza il Carrozzone degli Artisti con uno spettacolo di artisti di strada che sarà in grado di coinvolgere grandi e piccini.

Insieme a Treviva torna anche la TreRun, la corsa non competitiva di 6, 12 e 18 chilometri in programma domenica 17 giugno, con partenza dalle 7 alle 9. Per i più piccoli c’è la TreRun Junior da 600m con ricchi premi e gadget.

Da via Roma a Treviolo verde per tutto il fine settimana dedicato alla manifestazione ci saranno gli stand dei commercianti, dei ristoratori con varie proposte classiche e di street food, gli hobbisti e le associazioni sportive, sociali e culturali del territorio. I partecipanti sono più di cento e ognuno, in autonomia, proporrà varie attività, circa 50 eventi ai quali chi vuole può prendere parte.

Tra le vie Cadorna e Aldo Moro verrà allestito un mega gonfiabile, grande circa 80 metri. Non sarà il solito intrattenimento per bambini ma la struttura è dedicata ai ragazzi a partire dai 10 anni e agli adulti. Perché questa attrazione ricorda molto i “Giochi senza frontiere” ed è pronta ad accogliere grandi sfide.

PIAZZA MONS. BENEDETTI

SABATO 16 LUGLIO ORE 21

ANXIA LITYCS, UN ANSIOLITICO CONTRO LA FRENESIA QUOTIDIANA

Sul palco di The Band, il talent musicale di Carlo Conti su Rai 1, hanno conquistato il cuore del pubblico riproponendo una versione di “A mano a mano” di Riccardo Cocciante. Su quello di Treviva si esibiranno sabato 16 luglio alle 21.30.

Sono gli Anxia Litycs, un gruppo musicale composto dalla cantante Alessia Gerardi di Lallio, Samuele Perduca alla chitarra, Nicolas Megna alla batteria e Luca Furfaro al basso. In media hanno 20 anni e mezzo, nascono a Tortona, in provincia di Alessandria nel 2019, poco prima della pandemia.

Ma il Covid non li ha fermati, anzi. Lo scorso aprile hanno avuto un grande successo in tv: spaziano dal rock al pop ed hanno ottenendo l’approvazione anche da parte di Gianna Nannini, Asia Argento e Carlo Verdone.

SABATO 16 LUGLIO ORE 22

SHINE ON PROJECT, NOSTALGIA DEI PINK FLOYD

Un concerto omaggio ai Pink Floyd, che ripropone i brani più conosciuti dello storico gruppo musicale britannico. Non solo, gli Shine On Project, band tutta bergamasca, suonerà anche qualche chicca per i veri intenditori. Di sicuro faranno cantare gli appassionati, perché i Pink Floyd hanno fatto la storia del rock e sono conosciuti da tutti, giovani e meno giovani.

Più che un concerto, sul palco di Piazza Mons. Benedetti andrà in scena un vero e proprio spettacolo musicale, con tanto di filmati e giochi di luce che richiameranno alla mente attimi indimenticabili trascorsi con il sottofondo delle note di questi colossi del rock.

DOMENICA 17 LUGLIO ORE 21

TUTTI IN PISTA CON I DJ SET!

Domenica 17 luglio, sul palco di piazza Monsignor Benedetti, in apertura a Gabry Ponte, dj set a cura di Radio Number One.

TREVIOLO VERDE

SABATO 16 LUGLIO ORE 20

IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI SCENDE IN PIAZZA

In piazza arrivano artisti di strada in cerca di stelle, le cercano in tutti i paesi che trovano sul loro cammino, salutano la gente, raccontano una stori, la loro storia: sanno che in quel paese sono cadute delle stelle, le cercano per riattaccarle al cielo. Ed è guardando al cielo che si accorgono che le stelle che brillano di più sono quelle vicine a noi, e che la bellezza del cielo si rispecchia nella bellezza umana, a partire dalla condivisione di momenti di festa nelle piazze, passando per la magica bellezza dei più piccoli, i bambini, attori improvvisati di un improbabile circo.

L’associazione Il Carrozzone degli Artisti porta in scena a Treviolo Verde uno spettacolo di piazza dedicato a tutte le famiglie.

SABATO 16 LUGLIO ORE 22

OCIO CHE ARRIVA IL VAVA77!

Chi non conosce il Vava? Chi non ha riso ascoltando le sue parodie musicali in bergamasco? Sabato 16 luglio Daniele Vavassori si esibirà sul palco di Treviolo Verde regalando momenti di gran divertimento con le sue battute in dialetto e le sue canzoni. Il Vava si ispira a film, spezzoni di filmati, brani musicali, e ci ricama sopra le sue storie che parlano spesso e volentieri dei fenomeni della società moderna.

È diventato negli anni un punto di riferimento sui costumi e i modi di fare del bergamasco medio, che tiene particolarmente alla sua storia ma allo stesso tempo vuole mettere un piede fuori dalla porta.

DOMENICA 17 LUGLIO ORE 21

ANDREA BERTÈ, DA THE VOICE A TREVIVA

Quando è salito sul palco del talent The Voice aveva solamente 16 anni e, con la forza della sua voce e l’aria sbarazzina tipica di quell’età, è arrivato in semifinale. Da allora il sogno di Andrea Bertè, ventenne di Ponteranica, non si è spento, anzi.

A Treviva, domenica 17 luglio, avrà un palco tutto per sé per proporre al pubblico i suoi successi, vecchi e nuovi, e regalare emozioni a tutti coloro che vorranno ascoltarlo.

DOMENICA 17 LUGLIO ORE 22

BOOMERANG, UN TRIBUTO AI POOH

Una delle cover band ufficiali dei Pooh in Italia, l’unica nella bergamasca, salirà sul palco di Treviolo Verde domenica 17 luglio. Nata nel 1985 e con 1.000 concerti all’attivo, il gruppo farà cantare tutta Treviolo rievocando i grandi successi dei Pooh.

VIA ALDO MORO

SABATO 16 E DOMENICA 17 LUGLIO

Sul Palco Giovani di via Aldo Moro si alterneranno 12 band emergenti:

Sabato:

ZT5 (trap-rap)

Circo Stanza (cantautorato soul-funk)

BLK Donuts (hip hop strumentale)

Spume Nere (cantautorato a tema formaggi)

Tangle (fusion strumentale)

Domenica:

MEC (soul rap)

Shocked By Ice Cream (alt rock)

Elephant Carpet (rock funk)

Branco Nel Blu (indie pop rock)

Nice On Pluto (stoner prog rock)

I Frattaglie (pop)

Nameless (rock pop)

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI TREVIVA