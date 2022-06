Pronto intervento casa: come tutelarsi dalle truffe - BergamoNews

“Aumentano di giorno in giorno le segnalazioni di truffe in merito a interventi di riparazione a prezzi stratosferici totalmente ingiustificati. Migliaia di euro per riparare semplici perdite di acqua, aprire una porta, e centinaia di euro per cambiare una guarnizione. Sembra follia e invece sono questi gli importi delle fatture che alcuni sfortunati utenti si sono visti consegnare dai tecnici intervenuti nella propria abitazione”.

Adiconsum Bergamo riceve quotidianamente telefonate o mail inerenti casi di questo genere, e Mina Busi, presidente dell’associazione consumatori di via Carnovali, prende di mira la “cattiva abitudine” di approfittare delle emergenze.

Infatti, è consuetudine che succeda tutto nei momenti meno opportuni: il salvavita salta proprio quando devi uscire, la porta blindata si blocca, lo scarico del water non funziona, il tubo del lavandino perde acqua, il condizionatore smette di funzionare nella giornata più afosa dell’anno, e l’elenco potrebbe andare avanti all’infinito. Gli imprevisti, infatti, per definizione sono completamente inaspettati e succedono sempre nei momenti più difficili ed è impossibile prevenirli, a meno che non si tratti del malfunzionamento di apparecchi che non vengono adeguatamente manutenuti.

Nel periodo feriale incappare in queste situazioni diventa davvero problematico perché il nostro tecnico di fiducia è andato in ferie oppure il disagio succede proprio nel fine settimana. Ci si affida ad internet e purtroppo senza fare troppe ricerche si chiama un professionista di “pronto intervento casa”. Se si è fortunati il tecnico fa un buon lavoro richiedendo un giusto compenso, ma non è sempre così.

“Le tariffe orarie per questi interventi – continua Busi – vanno dai 70 ai 90 euro nei giorni feriali e dai 90 ai 100 euro nei festivi. E anche se poi a questi prezzi aggiungiamo la spesa per il materiale, non è possibile che si possa arrivare a pagare diverse centinaia di euro per interventi brevi in merito a problemi facili da risolvere. Perciò, se vengono richieste cifre esorbitanti per il pronto intervento per una riparazione urgente con molta probabilità si tratta di una truffa”.

Ecco alcune dritte che la presidente di Adiconsum propone per scongiurare truffe e situazioni spiacevoli : “Rivolgersi sempre a professionisti qualificati e certificati; chiedere l’invio di un preventivo durante la chiamata di pronto intervento: per avere un’idea della spesa con anticipo e valutare se accettare o contattare un altro esperto; informarsi sulla possibilità di effettuare pagamenti pienamente tracciabili e, soprattutto, richiedere regolare fattura. È un accorgimento utile in caso sia necessario fare reclamo”.