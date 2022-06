Papà per amore, Brivido ad alta quota o The Twiligt Saga? La tv del 21 giugno - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 21 giugno su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Papà per amore”. Vincent, un uomo di circa trent’anni, per necessità, diventa il babysitter di Bart, un bambino che abita nel suo stesso palazzo con la madre Elise che, per motivi di lavoro, è sempre fuori casa. Vincent, un giorno, si reca a scuola di Bart per la prima riunione dei genitori, al posto di Elise. Viene immediatamente scambiato per il papà di Bart e il bimbo, che non ha mai conosciuto il vero padre, finge che lui lo sia davvero. Vincent si rende conto che non è giusto mentire, ma a poco a poco si lascia coinvolgere dagli altri genitori nella vita scolastica, anche perché è sempre più attratto da Nora, la maestra di Bart.

Su Canale5 alle 21.30 andrà in onda “Viaggio nella grande bellezza – Le storie”.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Boss in incognito”, con Max Giusti.

La7 alle 21.15 trasmetterà “G’olé”. Andrea Purgatori presenta il film della Coppa del Mondo 1982 tenutasi in Spagna.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre alle 21.20 con “#cartabianca”, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Dynasties – L’avventura della vita”; su Italia 1 alle 21.25 “Horizon Bine – Brivido ad alta quota”; e su Rai4 alle 21.20 “Il 13° Guerriero”. Ancora, su La5 alle 21.05 “The Twilight Saga – Eclipse”; su Iris alle 20.55 “Passaggio di notte” e su Italia2 alle 21.10 “Spiders”.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 alle 21.15 con “Osn al sud con Axelrod”. Da Villa Bellini a Catania, nella giornata internazionale della Festa della Musica, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da John Axelrod, apre la sua tournée in 5 tappe nel sud Italia. In programma musiche di Bellini, Verdi, Puccini, Rossini e Mendelssohn-Bartholdy. Regia tv Rossella De Bonis.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Drop Dead Diva” e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset