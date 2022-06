OMB Valves : "Le persone qualificate? Mosse da una grande passione" - BergamoNews

Bergamo. Formare per produrre. All’Industrial Valve Summit di maggio a Bergamo, la fiera internazionale per le valvole industriali più importanti in Europa, non sono stati protagonisti solo i produttori ma anche chi ogni giorno si impegna per la formazione professionale del settore.

Come ValveCampus, l’associazione e ente educativo che raccoglie oltre 40 associati nel mondo delle valvole industriali e dei componenti del settore dell’oil & gas per promuoverne la cultura tecnica tra i professionisti. Nata dall’unione di sei aziende fondatrici, ValveCampus cerca anche di diffondere il ruolo internazionale dell’Italia nel campo. Competenza, conoscenza, creatività e continua ricerca sono i tratti distintivi della catena italiana da far conoscere all’estero.

“ValveCampus è un’attività molto importante – spiega Fabio Brevi, amministratore delegato del gruppo Omb Valves, tra i fondatori dell’associazione – perché fa toccare con mano a coloro che vogliono avvicinarsi al mondo delle valvole cos’è una valvola e quali sono i temi tecnologici che si portano avanti. Innanzitutto per avere delle persone qualificate in azienda dobbiamo avere delle persone che si appassionano fin dall’inizio e che hanno a cuore i temi del nostro mercato. L’iniziativa dà molto perché oltre ad avere una platea interessante di giovani offre loro la possibilità di venire a lavorare da noi”. Investire sulla formazione diventa sempre più importante in un mondo iper qualificato come quello di oggi. Lo spirito di miglioramento continuo è proprio quello che contraddistingue ValveCampus. “È chiaro che le attività dovrebbero essere ulteriormente sviluppate per poter avere persone sempre più qualificate anche nel nostro campo. Stiamo cercando di mettere insieme delle alternative e altre attività per ingrandire il numero di persone e di ragazzi che poi vengono avviati nel nostro mercato”.