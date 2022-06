Giorni al caldo, denti al freddo - BergamoNews

L’estate porta con sé alte temperature, abiti leggeri, occhiali da sole. Ma si presenta anche con un deciso incremento nel consumo di alimenti freddi e ghiacciati: gelati, granite, ghiaccioli e bibite freddissime si assumono il compito di accontentare la nostra golosità e alleviare – seppur fugacemente – l’arsura e la sensazione di calore. A torto o a ragione, combattiamo il caldo con il freddo. Ma in questa battaglia tra il termometro e il frigo, che ruolo hanno i nostri denti? Il contatto con alimenti freddi o, addirittura, ghiaccio può essere dannoso per la salute del nostro sorriso? Capita di addentare o bere qualcosa di ghiacciato e sentire subito una sensazione di forte fastidio o anche di dolore: da cos’è causata? Si tratta di un campanello d’allarme? È possibile che le dolci e fredde tentazioni estive possano essere dannose?

Tra i nostri denti e il freddo c’è un forte difensore: lo smalto. Però anche il più ostinato guerriero può subire traumi o ferite. Quando lo smalto si usura o viene scalfito, ecco che la dentina (che si trova sotto lo smalto ed è particolarmente sensibile) viene a contatto con gli alimenti e trasmette le sensazioni di cui abbiamo parlato alle cellule nervose. Per avere cura dei propri denti, comunque, non è necessario privarsi del piacere di un gelato, di una granita o di una bibita fresca: basta osservare alcuni accorgimenti e, in ogni caso, in presenza di fastidi o dolore, rivolgersi al proprio dentista.

Nei Centri Implantologici Tramonte la salute dei denti è l’obiettivo di ogni attività. Ecco perché i professionisti dei centri prendono molto seriamente ogni segnale che i denti trasmettono: un lieve fastidio, un sottile dolore o, per l’appunto, la comparsa di una particolare sensibilità ai cambiamenti di temperatura. E, parallelamente a tutti i servizi dentistici e implantologici che possono garantire la perfetta salute dei denti, dedicano una cura speciale a illustrare i migliori comportamenti da seguire per salvaguardare i propri denti: quale spazzolino scegliere, che dentifrici usare, come lavarsi correttamente i denti. In pratica, quelle semplici pratiche quotidiane che richiedono pochi minuti, ma che sono preziose per proteggere i denti e il sorriso.

Scopri di più sui denti e il freddo…

LINK: https://tramonte.com/nella-stagione-caldacome-reagiscono-i-denti-al-freddo/