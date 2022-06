Gabry Ponte è la star di Treviva 2022 - BergamoNews

Gabry Ponte sarà l’ospite vip di Treviva 2022: domenica 17 luglio sarà il protagonista del palco principale del Festival e farà ballare tutta la piazza Monsignor Benedetti, che si trasformerà in una discoteca a cielo aperto.

Oggi Gabry Ponte ha 15 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, #306 nella classifica globale, è il secondo artista italiano più ascoltato al mondo dopo i Maneskin, vanta una candidatura ai Grammy e numerosi dischi di platino in tutto il mondo. Gabry ha superato 2 miliardi di stream su tutte le piattaforme.

Il suo ultimo singolo “We Could Be Together” con LUM!X e Daddy DJ è già nelle prime posizioni delle classifiche radiofoniche europee e si candida ad essere la colonna sonora dell’estate 2022.

Gabry Ponte è Dj e produttore internazionale; il suo primo successo risale al 1998 con “Blue (da ba dee)”, il singolo di debutto degli Eiffel 65 che ha scalato le classifiche internazionali e ha venduto oltre 8 milioni di copie in tutto il mondo; il primo album della band torinese “Europop” ha venduto altri 4 milioni di copie. Nel 2000, la band ha vinto gli European Music Awards come “Miglior Artista Italiano nel mondo”.

Nel frattempo, Gabry comincia la sua carriera solista e i suoi primi singoli e remix compaiono da subito nelle classifiche europee. Nel 2014 entra nella classifica dei Top 100 DJ al numero 61: Gabry Ponte sino ad oggi è l’artista italiano con il ranking più alto di sempre in questa classifica. Nell’estate 2019 co-produce il successo europeo “Monster” (232 milioni di stream su Spotify) insieme al giovane produttore austriaco LUM!X, con cui rilascia nel 2021 anche “Thunder” (più di 300 milioni di streams globali) che è già disco di platino in Italia, Svezia, Norvegia e Olanda. Tra le ultime uscite internazionali è d’obbligo citare: “Can’t Get Over You” con Aloe Blacc, “Call Me” con R3HAB e Timmy Trumpet e “The Finger” con Georgia Ku.

Visita il sito del comune Homepage • Treviva

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI TREVIOLO