Centro Piacentiniano, al via la sistemazione di via Roma - BergamoNews

Bergamo. Approvato il quarto pezzo di intervento della riqualificazione del centro Piacentiniano. Nella seduta di giovedì 16 giugno è infatti stato votato da Sindaco e assessori il progetto per il rifacimento della pavimentazione del tratto di via Roma che collega piazza Matteotti a Largo Gavazzeni, ovvero i due pezzi del centro città.

Nei piani dell’amministrazione c’è infatti la rimozione dell’asfalto anche nel tratto dell’asse che taglia in due il centro di Bergamo bassa, in modo da realizzare una piena connessione tra la parte di via XX Settembre e quella di via Tasso, senza però modificare la viabilità esistente.

“D’accordo con i progettisti” ricorda l’assessore Francesco Valesini “abbiamo volute aggiungere anche questo intervento per meglio sottolineare la longitudinalità del Sentierone rispetto a via Papa Giovanna evidenziando ulteriormente la continuità dell’intero percorso pedonale e delle nuova ZTL”.

Il progetto

Il progetto approvato dalla giunta propone di riorganizzare il suolo nel tratto di via Roma compreso tra i giardini di piazza Matteotti e Largo Gavazzeni in funzione delle categorie dei flussi che lo attraversano, puntando a riproporre la pavimentazione in pietra come elemento storico che ha connotato il disegno del suolo di quest’area, prevedendo di eliminare l’asfalto dalla fascia centrale della via ed eliminando eventuali salti di quota, in modo da creare un unico piano fluido continuo, collegato alle aree laterali per quota e tipologia dei materiali: quindi la quota della strada nel tratto di intervento sarà pari a quella dei nuovi percorsi pedonali e carrali di via XX Settembre e via Tasso.

Il tratto di strada oggetto di intervento sarà caratterizzato da fasce di materiale in granito: in particolare, all’altezza del Sentierone verranno proposte lastre rettangolari in granito stellato Sanfedelino, di spessore 10 cm, dalla superficie bocciardata, della stessa tipologia di quelle esistenti. In corrispondenza dei percorsi pedonali alberati, verrà prolungata la pavimentazione in lastre refilate di granito grigio con superficie a vista bocciardata, di spessore 10 cm, posate a correre in corsi paralleli, presente nella parte terminale dei percorsi alberati. In corrispondenza dei percorsi carrali di via XX Settembre e via Tasso, si lavorerà invece con una pavimentazione in cubetti di granito grigio, pezzatura 10/12 cm, posati a corsi paralleli ed intervallati da un doppio corso di lastre refilate in granito grigio, in continuità con il disegno degli ambiti adiacenti.

Il passaggio da una tipologia di materiale all’altra sarà marcato da una fascia orizzontale di granito, allineata con le canalette dei percorsi pedonali adiacenti destinate alla raccolta dell’acqua piovana, in modo da segnare non soltanto il cambio del disegno del suolo, ma anche evidenziare la direttrice est-ovest dei percorsi pedonali dell’area del Sentierone.

Il cantiere

Per realizzare l’intervento, il comune di Bergamo prevede di lavorare con un cantiere strutturato su due diverse fasi, che dovrà necessariamente ridurre la carreggiata di via Roma, ma senza chiudere la via al traffico. Il cantiere partirà in agosto e ci vorranno circa 3 mesi per completare l’opera: nelle prime 6-7 settimane si lavorerà sulla corsia più vicina a via XX settembre, si passerà poi – per un periodo simile di lavoro – sulla corsia opposta. Da due corsie per ogni senso di marcia, via Roma passerà – nel tratto interessato – a corsia unica per senso di marcia: certamente ci saranno conseguenze sulla fluidità del traffico, soprattutto per quel che riguarda le ore di punta della giornata.