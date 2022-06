Caldo record, boom di accessi alle piscine di Bergamo e provincia - BergamoNews

Bergamo. Boom di accessi alle piscine di Bergamo e provincia. In questi giorni il termometro sta facendo registrare temperature bollenti che favoriscono l’affluenza agli impianti del territorio.

Il numero degli utenti sta aumentando notevolmente rispetto alle scorse settimane: la stagione è cominciata con il piede giusto – anzi nel migliore dei modi – e tutto lascia presagire a una grande estate per gli amanti delle giornate a bordo vasca. Tanti, tantissimi bergamaschi hanno preso d’assalto le varie strutture cogliendo l’occasione per rinfrescarsi facendo un bel bagno o qualche nuotata. Gli appassionati della tintarella, invece, approfittano di lettini, sdraio e solarium per abbronzarsi e trascorrere un po’ di tempo libero in relax.

“Settimana scorsa – spiegano dal centro sportivo Italcementi, Bergamo Infrastrutture – abbiamo avuto molti accessi. Sono cresciuti parecchio, soprattutto nel fine-settimana, con una partecipazione che riguarda tutte le fasce d’età spaziando fra giovani e famiglie, ragazzi e bambini”.

Lo stesso trend viene percepito anche dalle piscine dislocate nelle diverse aree della provincia bergamasca. Dall’Hinterland alla Bassa, passando per il Sebino, l’Isola e le Valli, il coro è unanime: “C’è molta gente e sicuramente la calura incentiva le persone a frequentare le piscine. Pensando in modo particolare ai bambini e ai ragazzi, le attività estive possono rappresentare un motivo in più per trascorrere piacevoli momenti nel corso della bella stagione”.