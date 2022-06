Automha, sempre un passo avanti - BergamoNews

Automha, realtà bergamasca leader nel settore dei magazzini automatici e delle soluzioni intralogistiche, dopo aver inaugurato il nuovo headquarters aziendale esattamente un anno fa, presenta Automha R&D, il laboratorio del reparto interno di Research & Development.

L’eccellenza Made in Italy ha completamente adibito una parte del proprio polo aziendale per il reparto Ricerca e Sviluppo, fulcro di tutte le innovazioni Automha. Infatti, come spiega Gianni Togni, Vicepresidente di Automha, “l’azienda è da sempre orientata all’innovazione e al continuo miglioramento delle sue soluzioni di magazzino e dei suoi prodotti. Ogni anno investiamo il 2,5% del fatturato nel reparto R&D, in modo da aggiornare i nostri processi industriali per garantire una crescita continua e una maggiore flessibilità”.

Il reparto R&D, diretto da Walter Danne, rappresenta il centro nevralgico di sviluppo, industrializzazione e progettazione dell’azienda. «Per la progettazione di magazzini automatici, il reparto R&D di Automha lavora con uno sguardo sempre rivolto all’evoluzione del mercato, al fine di rilevare eventuali problemi e fornire, di conseguenza, soluzioni mirate alla loro risoluzione» dichiara il responsabile dell’area.

Guardare al futuro significa anche soddisfare un target sempre più esigente e saper restare al passo con i tempi. Automha R&D fa proprio questo e i tre nuovi prodotti Autosat G9, PathMover e SpinMover, recentemente presentati nelle più importanti fiere di settore, sono l’esempio del frutto creativo e tecnico del dipartimento Ricerca e Sviluppo della realtà bergamasca. Autosat G9 è lo shuttle realizzato per lo stoccaggio automatico di pallet in multiprofondità all’interno di un tradizionale scaffale drive-in, mentre PathMover è il primo AGV (Automated Guided Vehicle) dell’azienda di Bergamo. Una macchina che riesce a trasportare fino a 1.500 kg di carico a una velocità massima 60m/min rendendo i movimenti più veloci ma anche più precisi grazie alle ruote Mecanum. Infine, l’inedito SpinMover è un sistema RGV (Rail Guided Vehicle) capace di garantire maggiore efficienza e flessibilità al magazzino grazie alle sue innovative piattaforme rotanti di nuova generazione. “I tre prodotti sono nati dalle esigenze dei nostri clienti, dall’analisi approfondita del mercato e dalla richiesta di quest’ultimo” conclude Gianni Togni.

Tutte le soluzioni Automha vengono realizzate e testate mediante prove di funzionalità, efficacia, stabilità e compatibilità a garanzia della loro qualità. Uno staff altamente qualificato in cui collaborano ingegneri meccatronici e meccanici, esperti del settore intralogistico, storici collaboratori dell’azienda e giovani leve predisposte alle più recenti innovazioni tecnologiche fanno dell’Automha R&D uno dei laboratori più qualificati e all’avanguardia esempi del settore.