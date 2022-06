Wonder, 9-1-1 o Nessun dorma? La tv del 20 giugno - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 20 giugno su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Wonder”. Auggie Pullman ha dieci anni, vuole diventare un astronauta e andare nello Spazio perché è convinto che lassù nessuno potrà obiettare sul suo aspetto; infatti a causa di una rara sindrome ha un aspetto molto “diverso”. La sua famiglia è amorevole e lo coccola, ma per lui arriva il momento di frequentare la scuola media: niente sarà semplice.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Da soli insieme”: in seguito alla rottura della diga del Bacino di Hollywood, la città è minacciata da massicce colate di fango. Bobby, Hen e Eddie cercano di salvare degli escursionisti…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Quarta repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.30 andrà in onda “L’Isola dei famosi”, il reality condotto da Ilary Blasi.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Dead in the water”; su La5 alle 21.05 “L’uomo dei sogni”; su Iris alle 20.55 “Fur – Un ritratto immaginario di Diane Arbus”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Nessun dorma”, condotto da Massimo Bernardini. Tre musiciste sul palcoscenico di “Nessun dorma”: Silvia Colasanti, Lucia Ronchetti ed Erica Mou. Il mondo della musica contemporanea si incontra con il pop nelle esperienze di due compositrici e della cantautrice Mou. Tre donne simbolo della conquista, con le armi delle loro opere, di uno spazio artistico al femminile.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.15 il telefilm “Chicago P.D”; su La7 alle 21.15 la serie “Yellowstone”; su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi” e su Italia2 alle 21.10 “Schitt’s Creek”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.