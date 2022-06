Scontro con furgone in Brebemi: 39enne ferito, liberato dall'auto dai Vigili del fuoco - BergamoNews

Grave incidente sul tratto Caravaggio-Treviglio dell’autostrada Brebemi, poco prima delle 7 di lunedì 20 giugno.

Ad avere la peggio un uomo di 39 anni, ferito dopo l’impatto tra l’auto che guidava e un furgone.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio lo hanno “estratto” dall’auto, affidandolo alle cure mediche del 118 in codice giallo. Non sarebbe, dunque, in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute anche un’ambulanza, l’auto medica, l’elisoccorso da Brescia e la polizia stradale per i rilievi di Legge.