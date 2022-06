Perde il controllo del camion e si ribalta all'uscita del casello di Dalmine - BergamoNews

Dalmine. Soccorsi in azione lungo l’autostrada A4, dove un camionista di 35 anni ha perso il controllo del mezzo finendo a “ruote all’aria” lungo il tratto di autostrada compreso tra Capriate e Dalmine.

È successo intorno alle 14 di lunedì 20 giugno, all’altezza dell’uscita del casello di Dalmine.

Per il conducente del camion nessuna grave conseguenza (i soccorsi sono scattati in codice verde). Sul posto, oltre all’ambulanza, anche i carabinieri di Bergamo e i vigili del fuoco di Dalmine con i volontari di Madone: dopo aver messo in sicurezza il mezzo, i pompieri hanno anche bonificato l’area coinvolta.