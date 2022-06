International School, un viaggio di dieci anni ricco di successi - BergamoNews

Dieci anni di attività, dieci anni di successi: partiti da un sogno, ora International School è una realtà non solo consolidata nel tempo, istituto di prestigio che vanta una delle migliori proposte educative presenti nel panorama bergamasco e non solo, punto di riferimento per le famiglie che cercano un’istruzione completa, proiettata al futuro, al passo con i tempi e in grado di proiettare lo studente nel mondo. “Sicuramente è un sogno che si è realizzato e che si sta ancora realizzando – ha raccontato Chiara Traversi, direttrice di International School -. Io e Guia Ghidoli, che ha realizzato questo progetto con me fin dalle prime battute, siamo partite nell’anno 2011 con 22 bambini, 6 dipendenti, 800 metri quadrati. Oggi siamo arrivati ad averne 360, 63 dipendenti e a disporre di una struttura che vanta 4500 metri quadrati, che a breve diventeranno 6000 metri quadri. Quello che abbiamo vissuto è stato un lungo viaggio, una grande cavalcata, soprattutto in termini di crescita, basti pensare che i ragazzi con cui abbiamo iniziato, nati nel 2005, li diplomeremo l’anno prossimo. È un sogno, è un sogno che ci ha visto vivere anni intensi e per questo siamo davvero molto contenti. Un decennale che abbiamo festeggiato in maniera particolare chiedendo agli studenti e a tutta la comunità di ragionare sul significato del numero 10. Ne è uscita una mostra esposta a scuola”.

Come è cambiata la scuola in questi dieci anni?

“Sicuramente è cambiata molto, con una crescita veloce e rapida e per noi è un grandissimo orgoglio essere riusciti, in dieci anni, a tagliare traguardi storici, come ad esempio quello di essere autorizzati sui tre programmi IB, come avviene per poche scuole nel mondo. Per questo devo assolutamente ringraziare tutto il team”.

International School, oltre che garantire un’offerta educativa, è una finestra sul mondo della multiculturalità

“Il nostro principale orgoglio è quello di aver portato a Bergamo una scuola internazionale perché rappresenta un valore per tutto il territorio, istituto che porta con sé il bagaglio di ben 40 nazionalità presenti”.

Una realtà costantemente proiettata nel futuro

“Le famiglie anche italiane che si avvicinano alla nostra scuola per l’insegnamento dell’inglese, capiscono che questo è sì un dato di fatto ma il vero valore aggiunto è molto altro e lo si trova nel sistema educativo, nel tipo di didattica e nelle prospettive che vengono proposte ai ragazzi. Inoltre c’è il tema dell’orientamento verso il mondo universitario che parte anche prima del primo anno di quelle che conosciamo come le scuole superiori. Per tutti i nostri ragazzi tagliare il traguardo di entrare in un’università di livello internazionale è la normalità”.

Una scuola sempre proiettata nel futuro

“Siamo partner della St. Louis School of Milan e di International School of Milan, scuole pilota quando si parla di intelligenza artificiale e utilizzo del metaverso, nel nostro caso anche per fare esperimenti che, diversamente, nel mondo reale, sarebbero pericolosi. Siamo per le innovazioni senza però perdere le tradizioni: non buttiamo via nulla ma semplicemente scegliamo quello che vogliamo tenere, avvalorandolo, e quello che vogliamo lo lasciamo andare”.

Quanto è importante fare rete?

“È fondamentale rispetto al tema del confronto che, nel nostro istituto, si concretizza, tra gli altri esempi, con quello del moderation: si tratta di una filosofia d’intervento, di una linea aperta a tutti i livelli, un concetto che passa lungo il lavoro di chiunque operi, dal corpo docente fino a me: un metodo che arricchisce e favorisce una curva di accelerazione e ammodernamento impagabili”.

Cosa augura alla sua scuola e a se stessa per i prossimi 10 anni?

“Auguro ai ragazzi di trovare la loro strada, di imparate a faticare, di cadere e fallire e di rialzarsi. Auguro loro e anche a me stessa di rinnovare ogni giorno la passione che muove il nostro operato”.