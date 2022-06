Innovazione nella pubblica amministrazione, Bergamo premiata dal ministro Brunetta - BergamoNews

Il comune di Bergamo premiato lunedì mattina tra le Amministrazioni pubbliche più innovative del nostro Paese: ben due riconoscimenti sono stati infatti consegnati dal ministro Renato Brunetta all’assessore Giacomo Angeloni e alle dipendenti di Palazzo Frizzoni, nell’ambito della cerimonia finale del progetto “Valore Pubblico – La Pubblica Amministrazione che funziona”, organizzata da SDA Bocconi con il patrocinio del ministero della Pubblica Amministrazione, di ANCI e UPI.

L’obiettivo del progetto è di supportare i processi di cambiamento richiesti dal PNRR e necessari per rilanciare il ruolo e l’efficacia dell’azione pubblica come leva di rilancio dell’intero sistema Paese individuando delle best practices replicabili per la Pubblica Amministrazione.

La cerimonia è stata un’occasione per presentare le realtà di valore e condividere gli esempi virtuosi delle Pubbliche Amministrazioni che hanno partecipato al bando. Tra queste, spicca il Comune di Bergamo, che si è aggiudicato ben due riconoscimenti, rispettivamente nelle categorie “innovazione” e “creatività”.

È stato riconosciuto innanzitutto l’impegno del comune nell’erogazione dei servizi durante il periodo della pandemia: in questo senso, è stato premiato il progetto di digitalizzazione dei servizi al cittadino voluto da Palazzo Frizzoni e che ha consentito continuità nonostante la chiusura forzata di molti sportelli di Palazzo Uffici.

Il secondo premio è stato conferito al Comune di Bergamo per il progetto di sostegno ai negozi di vicinato dei quartieri della fascia a sud della città, un piano finanziato grazie all’iniziativa Legami Urbani e che ha consentito di aiutare – anche economicamente – le attività commerciali che si sono prodigate durante la pandemia nell’erogazione di mascherine e nella consegna a domicilio di beni di prima necessità. A ritirare il premio, nell’aula magna della sede della SDA Bocconi, anche il fruttivendolo Nico Tirloni del quartiere di Malpensata.

“Siamo molto contenti di questi riconoscimenti – spiega l’Assessore Giacomo Angeloni – che testimoniano il valore pubblico dei nostri sforzi per rafforzare i servizi online ai cittadini e per supportare concretamente la comunità partendo dai negozi di vicinato. Il comune di Bergamo ha ricevuto anche due menzioni speciali di merito, per i progetti “Pagina del cittadino” (la scrivania virtuale attraverso la quale i cittadini muniti di SPID o CIE possono sbrigare e monitorare l’iter di oltre 600 diversi servizi) e “Accademia dell’Integrazione”.”