"Happening Castel Cerreto", cinque serate fra concerti, libri e divertimento - BergamoNews

Treviglio. Cinque serate fra concerti, incontri e momenti di scambio sociale e culturale. A proporli è Happening Castel Cerreto, kermesse che animerà la piccola frazione trevigliese da martedì 21 a sabato 25 giugno.

L’appuntamento è alla Cascina Pelesa, a Treviglio in via Canonica 148: la festa, che sarà aperta tutte le sere dalle 19 con ristorazione e bar, prevede un programma ricco di iniziative.

Martedì 21 giugno si terrà un concerto di Gabriele Riva & The Good Samaritans, ai quali è stato affidato il compito di inaugurare la manifestazione.

Il giorno seguente, mercoledì 22 giugno, alle 19.30 si terrà la presentazione del libro Prof infame per te solo lame. Cronache semiserie ma fedeli di due anni di didattica a distanza. A illustrarne i contenuti sarà l’autore Michele Signorelli, insegnante bergamasco che negli ultimi anni ha insegnato in una scuola media in provincia di Lecco e all’Abf – Azienda Bergamasca Formazione. Il volume, scritto in forma diaristica, racconta i due anni della scuola in DaD, durante le fasi più drammatiche della pandemia da Covid-19. Si sono verificati parecchi episodi curiosi che fanno sorridere ma anche riflettere: Michele Signorelli ha raccolto numerosi aneddoti relativi a questa inedita esperienza.

A seguire, la serata continuerà con un concerto degli Ottocento, tributo a Fabrizio De André.

Giovedì 23 saliranno sul palco gli Arpioni, uno dei gruppi più longevi e famosi della scena ska e della musica indipendente italiana, mentre venerdì 24 sarà la volta della band Arco orobico e Rinaldo Doro, per un live all’insegna di musica e balli della tradizione popolare.

La mattina di sabato 25 giugno alle 10, al Centro polifunzionale Giuliano Donati Petteni, in via Castel Cerreto 1, verrà presentato il percorso per un Masterplan sociale a Castel Cerreto, un documento di indirizzo strategico sul futuro del territorio dal punto di vista dei progetti legati alla socialità.

La sera, invece, a concludere l’happening sarà l’energia di Andrea Capezzuoli e della compagnia I Briganti con un concerto di balfolk.

Il ricavato degli eventi sarà interamente devoluto all’apertura di un Centro Diurno per minori alla Corte dei Massari, il progetto per la cura e lo sviluppo della comunità locale inaugurato a febbraio 2022, che si inserisce tra le iniziative educative e socioculturali poste in essere da FIEB – Fondazione Istituti Educativi Bergamo – nella frazione di Castel Cerreto. Gestito dalla Cooperativa Alchimia e dal Consorzio FA – Famiglia e Accoglienza, il progetto raggruppa iniziative che rispondono a diversi bisogni di minori e famiglie e progetti di housing sociale per soggetti fragili.

L’ingresso è libero e i concerti cominceranno alle 21.30.