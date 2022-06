Vittorio Feltri, festa al Pianone per i 54 anni di matrimonio con la sua Enoe - BergamoNews

Bergamo. Una giornata serena in un momento delicato. Vittorio Feltri ha festeggiato sabato (18 giugno) i 54 anni di matrimonio con sua moglie Enoe.

Una cerimonia sobria per il giornalista bergamasco, alle prese da qualche settimana con un tumore alla mammella. Parenti e amici si sono ritrovati al ristorante Il Pianone in Città Alta, dove hanno pranzato in giardino con un’atmosfera resa ancora più raggiante dal caldo sole estivo.

Presente la famiglia ristretta con i figli, le due gemelle Laura Adele e Saba Laura, Mattia e Fiorenza, i nipoti e i cugini. Poi ancora l’amico don Mansueto Callioni e Giovanna, Gianluigi Stanga e la moglie Patrizia, il giornalista Renato Farina con la moglie, la dottoressa Paola Martinoni, medico oncologo fondatrice dell’associazione Libellule Onlus, che l’ha operato recentemente per il cancro, l’amica Marika Porta, pr milanese, e la giornalista Mariangela Fucci della Gazzetta dello Sport.

Feltri, apparso in buona forma, ha ringraziato tutti e poi si è concesso qualche foto davanti alla mega torta di panna e fragole con la scritta “Buon anniversario”, servita al termine di un menù tipicamente bergamasco.

In una recente intervista al Corriere della Sera, il direttore editoriale di Libero, che compirà 79 anni il prossimo 25 giugno, ha commentato con il consueto sarcasmo la sua malattia: “Non è tutta ‘sta tragedia. Male che vada, crepo. Faccio ogni due anni una Tac e a me, che non ho niente di femminile, hanno trovato un cancro a una tetta. Mi è sembrata una presa in giro”.

Poi ha parlato della vicinanza della moglie in questo periodo difficile: “Mi sono confidato, l’ho resa partecipe e lei ha reagito come una moglie e anche come una mamma. Mi è stata di grande aiuto”. Ma anche dei suoi tradimenti: “Non ho tradito, ho diversificato. Non ho mai odiato mia moglie e con le altre non ho mai parlato male di lei né ho pensato di lasciarla”.