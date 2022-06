Una notte da leoni 2, Kilimangiaro Estate o Padre nostro? La tv del 19 giugno - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 19 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Mina Settembre”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Andare avanti”: per non rinunciare a Mina, Domenico decide di parlare alla sua compagna Piera, nonostante la lontananza: la donna infatti al momento si trova in Africa. Il ginecologo però non riesce nel suo intento e la situazione con Mina resta congelata: lei non ha intenzione di frequentare un uomo impegnato, quindi la loro storia è in pausa. Quando Mina decide di andare a Vietri per indagare su quella che potrebbe essere stata l’amante di suo padre, però, è proprio Domenico ad accompagnarla. Ma la gita romantica in Costiera viene interrotta dal caso di Pasquale, un senzatetto ex parcheggiatore a cui Mina è affezionata, che, dopo aver perso tutta la sua famiglia in un incidente, ha deciso di lasciarsi andare…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La nuova anormalità”: mentre gli operatori di primo soccorso cercano di adattarsi alle difficoltà del lavoro dovute alla pandemia di Covid-19, a Hollywood avviene un grave incidente…

Su RaiTre alle 21.20 prenderà il via la nuova edizione di “Kilimangiaro Estate”, condotto da Camila Raznovich.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà “Zona bianca“, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su La7 alle 21.15 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.30 c’è “Padre nostro”; su Italia1 alle 21.25 “Una notte da leoni 2”; su Rai4 alle 21.20 “Proud Mary”; su La5 alle 21.05 “Sissi” e su Iris alle 20.55 “Ore 10 – Calma piatta”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Prosegue con il 2° episodio de ‘Il leggendario regno di Komodo’, dove vedremo danzare le mante e ammireremo la bellezza delle acropòre. Subito dopo, Lorenzo di Majo, in un viaggio in Sardegna, andrà a scoprire i segreti che permettono alla gente dell’Ogliastra di vivere così a lungo.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

