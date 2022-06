Scontro tra un'auto e un camper: sei i feriti, grave una donna soccorsa in elicottero - BergamoNews

Verdello. Incidente nel pomeriggio di domenica lungo la statale 42 a Verdello.

Sei le persone rimaste ferite, tra cui un 27enne, almeno due in modo serio. Una donna è in gravissime condizioni, per soccorrerla è intervenuto l’elisoccorso, mentre per un’altra l’automedica, ancora più attrezzata e specializzata delle ambulanze.

L’incidente, stando alle prime informazioni, è avvenuto poco dopo le 17.30: un camper sul quale viaggiavano in quattro si è scontrato con un’auto, con a bordo due persone. Nell’impatto tutti sono rimasti feriti, alcuni in modo meno grave di altri. In seguito all’impatto il camper è uscito di strada ed è finito nella vegetazione accanto alla carreggiata.

Sul posto i vigili del fuoco del comando di Bergamo, i carabinieri di Treviglio, 4 ambulanze e due automediche.

Seguono aggiornamenti