Nascono a Bergamo i primi spazi nel Metaverso dedicati al turismo del vino - BergamoNews

Bergamo. È aperto al pubblico, sugli ecosistemi Spatial e Frame (presto anche su altri Metaversi), Enonautilus Wine Theatre. Si tratta del primo spazio nel Metaverso dedicato alle esperienze del mondo del vino: un teatro polifunzionale e polimorfo, che si concentra non tanto sugli aspetti tecnici ma sui contenuti e sull’interazione tra le persone, proponendosi come uno spazio sociale che proietta sapori, colori, profumi, viaggi e spirito di condivisione nell’universo virtuale. Enonautilus Wine Theatre prende vita all’interno dei metaspazi creati da Vanilla Innovations e ha l’obiettivo di offrire agli appassionati un nuovo modo di vivere il vino e agli operatori del settore uno spazio dove promuovere vini e territori ad un pubblico nuovo, connesso e aperto alle novità tecnologiche.

Si può accedere ad Enonautilus Wine Theatre con il visore Oculus, per un’esperienza più immersiva, ma anche senza, sia da pc che da smartphone attraverso un avatar personalizzato. Oltre alla sede nel Metaverso di Vanilla Innovations, tra i metaspazi visitabili c’è Enonautilus Terrace, la terrazza dove incontrarsi nel comfort di un salotto affacciato sui colori di un tramonto digitale: la cornice ideale per una degustazione capace di chiamare sullo stesso balcone enoturisti da tutto il mondo, abbattendo gli ostacoli fisici. C’è la Winery, per trasportare nel Metaverso la magia e i segreti degli ambienti in cui il vino prende vita. Quindi il vero e proprio Wine Theatre (shorturl.at/dotBT ) un luogo di dialogo tra appassionati ed enoturisti ma anche tra distributori e ristoratori lontani, tra fornitori e clienti, tra viticoltori e degustatori, con un wine bar a fare da teatro alle esperienze e una NFT Wine Gallery. Per ogni enonauta che accede, il personale di Vanilla Innovations sarà presente per dare il benvenuto e guidare i visitatori nei metaspazi.

Una corrente di pensiero considera gli NFT (rappresentano l’atto di proprietà e il certificato di autenticità scritto su blockchain di un bene unico e non replicabile, fisico o digitale) dei beni di investimento, non diversamente dai prodotti d’arte “fisici”. In Enonautilus Wine Theatre, gli NFT rappresentano invece un veicolo capace di generare attenzione e creare un legame verso un vino, un evento o un’esperienza da vivere nelle cantine che salpano alla volta del Metaverso, attraverso il fascino dell’arte digitale. Alle bottiglie di vino selezionate dalle cantine, i nostri artisti affiancano grafiche 2D (animate e non) specifiche per ogni referenza, che diventano un NFT in vendita sulla nostra pagina di OpenSea (https://opensea.io/Enonautilus).

In Enonautilus Wine Theatre cambia il paradigma con cui si acquista e si vive il vino. Si commette un errore, a pensare che scegliere una bottiglia attraverso un ambiente fatto di bit diventa un’esperienza fredda e distante. Attraverso l’unicità dell’arte virtuale, non solo l’enoturista compra una bottiglia, ma ottiene un pacchetto a 360 gradi che consente di visitare gli spazi in cui quel vino ha preso vita (ossia l’azienda vitivinicola che l’ha realizzato), di provare il prodotto anche comodamente da casa (alla spedizione penserà Enonautilus) e di condividerlo con chiunque, anche se gli interlocutori si trovano a migliaia di chilometri di distanza (nei Metaspazi di Enonautilus). La parola d’ordine, quindi, è immersione: non in un mondo virtuale, ma in un dialogo tra reale e digitale che amplifica l’esperienza del viaggiatore del vino a partire dal mondo fisico.

Enonautilus Wine Theatre è frutto del progetto Enonautilus, l’ecosistema digitale a 360° creato da Vanilla Innovations e dedicato alle esperienze turistiche legate ai profumi, ai sapori e ai territori. Si tratta di un compagno di viaggio digitale che affianca i turisti del cibo e del vino alla scoperta delle bontà del territorio italiano con consapevolezza, a portata di click e di comando vocale. A fare da cornice ai viaggi, il concetto di Infinte Journey: un insieme di contenuti (video suoni e racconti), realizzati anche dalla community, creati per mantenere nel tempo il legame creatosi durante una esperienza in frantoio, una degustazione di vino o un tour di un territorio.

L’ecosistema Enonautilus si compone di sito web, applicazione iOS/Android (che consente, tra le varie funzioni, l’auto spedizione, ovvero la funzione che semplifica la spedizione dei propri acquisti dalla cantina a casa quando ad esempio si è in vacanza), un e-Shop e un’innovativa skill per Amazon Alexa (basta dire “Alexa, apri Enonautilus” per andare alla scoperta dei viaggi del vino e del cibo in Italia, e per fruire dei contenuti di Infinite Journey). Tutti elementi in dialogo fra loro e che vengono amministrati dal NemoCRM, il gestionale che funge da back office all’intero sistema e che Vanilla Innovations mette a disposizione delle cantine e delle aziende dell’agrifood.

NemoCRM è nato per sostenere le aziende agricole e vitivinicole a crescere, ottimizzandone la comunicazione, la vendita diretta ed il rapporto con aziende e contatti. Lo strumento consente: la gestione dinamica dell’anagrafica dei prodotti; la registrazione di tutte le interazioni (e-mail, telefonate, appuntamenti, ecc.) con aziende e clienti in sostituzione della vecchia rubrica; propone moduli di organizzazione dell’esperienza enoturistica; operazioni di messenger marketing, grazie all’integrazione completa con strumenti come Telegram, Whatsapp e SMS, per comunicare eventi, promozioni o avvisi meteo; di creare newsletter ed e-mail marketing diretto; la gestione delle attività in corso di svolgimento e quelle pianificate; l’automatizzazione delle principali operazioni di marketing; un’Academy, ossia uno spazio aperto dedicato non solo all’apprendimento per utilizzare NemoCRM al meglio ma soprattutto all’organizzazione e alla frequenza di corsi.

Fabio Sarti, CEO di Vanilla Innovations, commenta: “Da oggi l’esperienza del vino approda in uno spazio, il Metaverso, che va già ben oltre il gaming e gli e-sport: le sue applicazioni includono formazione e istruzione, moda, musica, arte, design, marketing e comunicazione, oltre che uffici e intere città virtuali. Per questo, Vanilla Innovations crede nell’impegno di spostare sempre più verso il futuro le frontiere dell’innovazione del turismo esperienziale e del vino, creando spazi all’interno di uno o più Metaversi per avvicinare tutti gli appassionati ad un nuovo modo ibrido di vivere il vino: dagli amanti dell’enoturismo a chi si vuole approcciare al mondo enoico, dagli operatori del settore ai giovani. Sono sicuro che l’ultra citata “Generazione Z” e i millennials, che si avvicinano senza pregiudizi a questi ambienti, possano comprendere il valore di questo salto”.

Augusto Faglia, COO di Vanilla Innovations, spiega: “Crediamo che, nei prossimi dieci anni, la maggior parte della popolazione mondiale userà tecnologie immersive per una parte della propria giornata, sia per scopi lavorativi sia per scopi ricreativi. Il Metaverso cambierà i paradigmi di narrazione e interazione con la realtà. Fare parte del cambiamento già ora significa garantirsi uno spazio aperto a tutto il mondo e fruibile in tutte le lingue. Significa vendere un prodotto nuovo: non necessariamente un vino, o un’esperienza, ma un tutt’uno. Significa organizzare eventi, degustazioni e presentazioni di nuovi vini nel Metaverso, assaggiando il vino comodamente dalla propria casa, in Italia così dall’altra parte del mondo. Significa abbattere i confini della comunicazione ed essere presenti ovunque, perché presenti qui ed ora”.