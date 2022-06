Il sole resiste, le temperature salgono ancora - BergamoNews

Il caldo non sembra intenzionato a mollare la presa in questo weekend di giugno. Ivan Malaspina del Centro meteo lombardo ci ragguaglia sulle condizioni meteo di domenica 19 e dell’inizio della settimana.

ANALISI GENERALE

L’alta pressione subtropicale in estensione dal nord Africa continuerà ad abbracciare tutta l’Europa centro-meridionale almeno fino ai primi giorni della prossima settimana. Assisteremo pertanto ad altri giorni caratterizzati dal bel tempo, con solamente la formazione di qualche nuvola e sporadiche precipitazioni.

Le temperature subiranno un ulteriore aumento nei prossimi giorni con il raggiungimento dell’apice del caldo tra domani e martedì.

L’approfondirsi nel fine settimana di un vortice depressionario vicino alle coste nord/occidentali della Francia favorirà all’inizio il richiamo di aria calda verso l’Europa, ma, muovendosi verso est intorno alla metà della prossima settimana, determinerà un graduale aumento dell’instabilità.

Domenica 19 giugno 2022

Tempo Previsto: al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio generale bel tempo con la formazione di qualche nuvola sui monti, ma generalmente senza fenomeni. Nella sera qualche nuvola sulle Alpi, cieli sereni o poco nuvolosi sugli altri settori.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 20 e 22°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 33 e 35°C.

Lunedì 20 giugno 2022

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione. Nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso in pianura, formazione di qualche nuvola sui monti, accompagnata da qualche piovasco sulle Alpi. Nella sera qualche nuvola sulle Alpi, prevalenza di bel tempo sugli altri settori.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 22 e 24°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 34 e 36°C.

Martedì 21 giugno 2022

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione. Nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso in pianura, formazione di qualche nuvola sui monti, accompagnata da qualche piovasco sulle Alpi. Nella sera qualche nuvola su Alpi e Prealpi con qualche piovasco, prevalenza di bel tempo sugli altri settori.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 22 e 24°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 34 e 36°C.