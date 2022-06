I 5 tormentoni dell'estate 2022, ci sono anche i Pinguini e Chiamamifaro - BergamoNews

Non c’è estate senza un tormentone estivo, quella canzone che segna le vacanze di migliaia di ragazzi e ragazze e che spopola tra radio – questo più in passato – e social, contesto dove

TikTok la fa da padrone.

Nelle ultime settimane sono state pubblicate sul mercato musicale italiano tante nuove canzoni che si candidano al titolo di “tormentone dell’estate 2022”. Andiamo a vedere i 5

brani (più qualche menzione d’onore) che più stanno facendo breccia tra i più e meno giovani, in attesa che anche Baby K ed Elettra Lamborghini tornino con un nuovo singolo.

Pinguini Tattici Nucleari-Giovani Wannabe

Bergamo farà ballare tutta l’Italia nel 2022? “Giovani Wannabe”, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari si propone per essere il pezzo pop spensierato ma allo stesso tempo impegnato, manifesto di una generazione che non trovando una propria dimensione può immaginare e sognare il proprio futuro “piegando il mondo perché ci riconosca” come ha detto Riccardo Zanotti a Fanpage.

Sognante è anche il videoclip della canzone che vede protagonisti Francesco “Meths” Cicconetti, divulgatore per le tematiche transgender, e la compagna Chiara Pieri coinvolti in un viaggio dove sono sè stessi, liberi, al punto di trasformarsi in una volpe, perché non c’è limite alla ricerca del proprio posto nel mondo. Quasi 6 milioni di stream raggiunti su Spotify – dato in costante crescita – sanciscono un nuovo grande successo per i 6 ragazzi bergamaschi dopo “Ringo Starr” nel 2020 e “Scrivile Scemo” nel 2021. La band porterà “Giovani Wannabe” sui principali palchi d’Italia durante il suo tour estivo di 27 date: tappa a Bergamo venerdì 22 luglio, per il Bergamo Summer Music, già sold out.

Fedez, Tananai e Mara Sattei-La Dolce Vita

Fedez torna a fare gruppo con un ex-partecipante di Sanremo (Tananai oggi, Orietta Berti nel 2021) e un artista sulla cresta dell’onda (Mara Sattei oggi, Achille Lauro nel 2021) rinnovando il filone delle hit che ammiccano alle sonorità degli anni ‘60-’70.

“La Dolce Vita” è il sequel naturale di “Mille” e come il predecessore farà ballare, e tanto, sulle spiagge di tutta Italia così come si vede nel videoclip ufficiale, girato a Rimini. “La vita senza amore dimmi tu che vita è” è uno slogan che calza a pennello con l’estate 2022, quella della socialità da ritrovare dopo 2 anni di pandemia e che va a ritmo in maniera perfetta con i reel di Instagram e i video di TikTok, non a caso protagonista del videoclip è la tiktoker Alessia Lanza (3,4 milioni di follower).

Boomdabash e Annalisa-Tropicana

Dopo Loredana Berté (“Non Ti Dico No”), Alessandra Amoroso (“Mambo Salentino” e “Karaoke”) e Baby K (“Mohicani”) i Boomdabash duettano con un’altra grande voce

femminile della musica italiana come Annalisa. Con lei confezionano “Tropicana”: un brano reggae – più correttamente dancehall giamaicana, un sottogenere – che riporta agli anni ‘80 e ‘90 che viaggia già verso la vetta delle classifiche italiane radiofoniche e dello streaming.

Blanco-Nostalgia

Ha vinto Sanremo, partecipato all’Eurovision sempre in coppia con Mahmood e ora si prepara alla definitiva consacrazione. Blanco, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi, dopo un

primo album dal successo devastante (“Blu Celeste”) torna in singolo con “Nostalgia” , dove si parla di amore burrascoso, di contrasti tra il desiderio di mollare e quello di resistere e “mandare tutto aff…” pur di non stare più senza la persona amata. Subito grande successo tra i più giovani, quasi 6 milioni di ascolti su Spotify, per quella che non è la classica canzone estiva ma che è la classica canzone di Blanco che tanta strada farà nel mercato musicale.

Elodie-Tribale

Se le gambe non sono stanche dall’aver ballato su “Bagno a Mezzanotte” c’è da prendere fiato e prepararsi a ripartire con “Tribale”. L’artista romana si conferma artista macina-hit e questa volta lo fa omaggiando i grandi successi dell’estate di inizio anni 2000. Elodie con “Tribale” prende “Festival”, uno dei più grandi successi di Paola e Chiara – i giovanissimi nati in quegli anni forse non conoscono questo duo che in quegli anni dominava le classifiche italiane ogni estate -, e lo porta negli anni ‘20 con sensualità e ritmo. Un mix vincente per la rovente estate italiana 2022.

Menzioni d’onore: la bergamasca chiamamifaro e la hit social “Shakerando”

Una voce proveniente da Città Alta sta riecheggiando sempre più forte in tutta Italia: è quella di chiamamifaro, al secolo Angelica Gori, che dopo i primi successi con “Pioggia di CBD” e

“Addio sul serio” ha fatto squadra con i rovere in “Sottacqua”. La cantautrice classe 2001 di Bergamo e la band bolognese raccontano l’ansia di pensare al futuro tra inquinamento e guerra, di sentirsi “sott’acqua” quando basterebbe poco per uscire da questa comfort-zone e abbandonarsi per qualche istante. Il tutto con una melodia iper- contemporanea e radiofonica. Anche chiamamifaro come i Pinguini Tattici Nucleari – di cui aprirà i concerti di Milano, Torino e Roma – sarà in giro per l’Italia con il suo tour estivo che farà tappa, tra le altre città, a Brescia, Bologna e Firenze.

E come dimenticare, in chiusura, due brani che avrete sentito almeno una volta guardando i reel dei vostri amici e delle vostre amiche come “Shakerando” del rapper di Rho classe 2001 Rhove (nome d’arte di Samuel Rovenda) e “Ritmo” – remix di “La Colegiala” brano di Rodolfo y su Tipica del 1982 – del dj veronese Raffa FL (nome d’arte di Raffaele Calza)?

Sarà un’estate tutta da ballare, a partire da Bergamo, c’è da scommetterci.