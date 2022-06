"Come Bearzot? Papà si riconosceva in Mondonico e anche Prandelli" - BergamoNews

A 40 anni dalla vittoria dell’Italia al Mundial spagnolo, ci sarà un allenatore che in qualche modo, per carattere e modi, potrebbe essere accostato a Enzo Bearzot, il ct campione del Mondo 82? La figlia Cinzia risponde: “In effetti qualcuno c’è, in cui papà si riconosceva o in qualche modo sentiva vicino a lui. Mi riferisco a Emiliano Mondonico e anche a Cesare Prandelli. Sicuramente – sorride – non Arrigo Sacchi e nemmeno Marcello Lippi”.

Ecco, sarà stato forse un po’ per la militanza granata comune al ct e al Mondo, però c’è anche molto di Atalanta, con due allenatori, nel riferimento di Cinzia Bearzot che può solo rendere orgogliosi i tifosi atalantini.

Cinzia Bearzot ha raccontato alla Domus Orobica il ct privato e pubblico, un “papà molto affettuoso ma anche molto severo”, capace di arrabbiarsi “per un 7 in matematica al Liceo classico”, ritenendo la figlia molto più capace e meritevole. “Però giocava anche molto con noi da piccoli, gli piaceva scherzare”.

Certo l’immagine pubblica di Bearzot era un po’ diversa, non cercava di essere simpatico a tutti, “aveva un’indifferenza assoluta per la popolarità”. La figlia rivela i rapporti difficili del ct col presidente della Federcalcio Sordillo, “era molto legato a dirigenti come Gigi Peronace e Guido Vantaggiato e uno dei pochissimi personaggi del calcio che entravano a casa nostra era Nereo Rocco. Un modello, per papà Enzo quando diventerà allenatore”.

Lui razza friulana, personaggio schivo e, come ha ricordato Pier Carlo Capozzi (nella foto qui sotto con Stefano Corsi e Cinzia Bearzot), “per questo sentiamo molto simile al nostro carattere bergamasco”. O, come ha fatto notare Stefano Corsi ricordando il rapporto tra il ct e la fede, spiegato dalla figlia Cinzia: “Papà era di solida formazione cattolica, cresciuto alla scuola dei salesiani. Era credente e amava ricordare spesso frasi del Vangelo”. Per non parlare dei classici greci, che amava leggere ai figli fin da piccoli, tanto che la figlia ha ereditato questa passione ed è diventata docente di Storia greca all’Università Cattolica di Milano.

Però al Mondiale 82 il ct ha dovuto superare anche diversi ostacoli, più di comunicazione che tecnici o tattici. Già molti giornali gli rimproveravano di aver voluto portare il gruppo del 1978, dove secondo il Vecio “si era vista l’Italia più bella, quella che aveva giocato il calcio migliore”. E non aveva torto. Lo accusavano di sostenere il blocco juventino (“figuriamoci io, vecchio granata”). “Un docente in Università per un po’ non mi salutò perché papà non aveva convocato Beccalossi“, ricorda la figlia. E soprattutto la stampa romana, che accusava il ct di aver preferito Paolo Rossi al capocannoniere Pruzzo.

“Papà è sempre stato innocentista nei confronti di Paolo, altrimenti non l’avrebbe richiamato, ma è è diventata una specie di battaglia per Rossi”, spiega la figlia. Ma certo le critiche continuavano pesanti dopo i primi tre pareggi al Mundial e i titoli dei giornali parlavano di “Armata Brancazot” (Il Messaggero), “Bearzot, un uomo solo con i suoi sogni” (Il Giorno), o le previsioni del mago Helenio Herrera: “L’Italia andrà a casa il 3 luglio. Argentina e Brasile ne faranno polpette”. E ancora: “Una squadra di Ridolini“. Continua la figlia Cinzia: “D’accordo le critiche, però quando diventavano offensive anche sul piano personale (il ct paragonato a una scimmia, ndr) allora per favore no”. E infatti poi si decise il silenzio stampa.

Ma dopo, quando l’Italia diventa Campione del Mondo? Cinzia Bearzot ricorda i siparietti nella partita a carte di papà col presidente Pertini, sull’aereo di ritorno. E le feste? “Nessun festeggiamento particolare, papà era molto sobrio”.

Uno comunque intransigente, con i suoi figli come con i suoi giocatori: “Una volta Mancini una sera uscì e tornò in ritiro la mattina dopo. Papà non l’ha mai più convocato”.