Aggregazione e inclusione: giornate speciali a bordo di un Boeing 737 - BergamoNews

Anche quest’anno l’associazione Amici di Samuel organizza numerose iniziative all’insegna dell’aggregazione e dell’inclusione sociale. Le prossime date da segnare in calendario sono domenica 19 e 26 giugno: dalle 10 al Dusty Fly, a Bagnatica in via Fratelli Kennedy 13, si potrà trascorrere una giornata speciale divertendosi con il simulatore di guida Boeing 737.

Gli appuntamenti successivi saranno:

– 10 luglio-Giornata sull’aria con gli elicotteri a Pedrengo

– 17 luglio – Pesca alla trota al Bondo Betello

– 31 luglio –Moto d’acqua al laghetto Trevisa a Treviglio

– 4 settembre – Giro del lago a Lecco con i Riders

– 21 settembre Rifugio con fuoristrada delle Jene 4×4

– 13ottobre –Karaoke con pizzata a Pedrengo

– 1 novembre – Monza in pista con le Ferrari ( da confermare)

– 4 dicembre -Cena natalizia alla Fabbrica del Gusto a Bergamo

Continua, inoltre, l’iniziativa del Progetto ”Hai dei bisogni? Chiama gli Amici di Samuel“, con consegna di pacchi alimentari ed elargizione contributi a famiglie in difficoltà economiche.

Per le persone con problemi legati al Covid-19 ed altre emergenze è possibile chiedere colloqui gratuiti, in un numero definito, sia online con la dottoressa Simona Bozzole che, in presenza, con la counselor Sara Cuminetti.

Altro impegno dell’associazione è costituito dal sostegno alla partecipazione degli assistenti sociali a corsi di aggiornamento della Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico.