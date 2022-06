Tavernola, riaperta dopo 15 mesi la strada per Parzanica - BergamoNews

Tavernola. Un’attesa lunga 15 mesi, ma alla fine la pazienza dei cittadini non è stata vana: la bretella che collega Tavernola e Parzanica è stata finalmente riaperta.

Chiusa dopo l’allarme per la frana del monte Saresano, la strada che unisce la sp 78 dopo via Cambianica con Parzanica è stata sottoposta nei mesi a lavori per la messa in sicurezza, in particolare l’installazione di reti paramassi. Venerdì il sindaco Joris Pezzotti ha dato ai tavernolesi l’annuncio che da tempo aspettavano: “Si comunica che in seguito al sopralluogo effettuato alla presenza del tecnico, del geologo e della ditta esecutrice dei lavori, gli stessi risultano terminati. Il geologo nelle prossime ore consegnerà al Comune il nullaosta che consente finalmente, dopo 15 mesi, la riapertura della ‘bretella’”.

Nel post su Facebook il sindaco ha rivolto anche un pensiero di riconoscenza verso i suoi concittadini, che nonostante i problemi di viabilità si sono dimostrati comprensivi: “Si ringrazia tutta la popolazione per aver sopportato con diligenza e pazienza tutti i disagi derivati dalla prolungata chiusura”.