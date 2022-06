Pitbull azzanna al volto bimba di sei anni: operata al Papa Giovanni - BergamoNews

Una bimba di sei anni è ricoverata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è stata operata al volto in seguito alle lesioni riportate dal morso di un cane di razza Pitbull.

L’episodio si è verificato nelle prime ore della mattinata di giovedì (16 giugno) a Cantù, in provincia di Como, in via Villaggio Trieste.

La bambina si sarebbe avvicinata ai cuccioli del cane del fratello, che aveva appena partorito, ma appena ha provato ad accarezzarli è stata aggredita dalla loro mamma.

La bimba, di origini straniere, è stata morsa alla guancia. Immediato è scattato l’allarme e sul posto è arrivato anche l’elisoccorso che ha trasferito la piccola al Papa Giovanni, dove venerdì mattina è stata operata dai medici del reparto Chirurgia Maxillo-facciale: non sarebbe in pericolo di vita, ma è ricoverata in terapia intensiva sotto osservazione del personale sanitario.