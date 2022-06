Mondiali di nuoto paralimpico, Giulia Terzi vince l’oro nella staffetta mista stile libero - BergamoNews

Giulia Terzi può finalmente scatenare la propria gioia per un oro iridato.

Dopo aver conquistato cinque argenti, la 26enne di Arzago d’Adda ha illuminato l’ultima giornata dei Mondiali di nuoto paralimpico guidando l’Italia al successo nella staffetta mista 4×100 metri stile libero.

Decisa a concludere in bellezza la rassegna andata in scena a Funchal, Terzi è scattata dalla prima frazione chiudendo le proprie fatiche in sesta piazza.

La rimonta del quartetto tricolore si è compiuta grazie a Xenia Francesca Palazzo, Simone Barlaam e Stefano Raimondi che hanno concluso la competizione in 4’02”53 firmando il nuovo record europeo.

Prima di salire sul gradino più alto del podio, Terzi aveva portato un importante contributo

alla spedizione tricolore cogliendo la piazza d’onore nei 50 e nei 100 metri stile libero S7.

Reduce dal quarto posto nella staffetta 4×100 metri mixed mista, Terzi si è prontamente riscatta scatenando in vasca tutta la propria potenza e terminando la prova più breve in 33”93 a un soffio dall’americana McKenzie Coan (32”97).

Poche ore dopo Terzi ha confermato il risultato anche sulla doppia distanza terminando la competizione in 1’11”48.

Dopo aver firmato il quarto tempo nelle qualificazioni, la fuoriclasse azzurra ha provato a difendersi nella prima parte di gara tagliando il traguardo con poco meno di due secondi dalla statunitense Coan.