Mille Miglia, Alberto Bombassei in corsa con una Austin Healey 100 Le Mans del 1955 - BergamoNews

Sabato 18 giugno, nel primo pomeriggio, è atteso a Bergamo il passaggio della storica Mille Miglia. Una gara che è stata definita la più bella del mondo. Tra i personaggi illustri di questa edizioni ci sono Giorgio Gori ed Emilio Del Bono, sindaci di Bergamo e Brescia, che stanno promuovendo e lanciando le due città ormai prossime a diventare capitale della cultura 2023.

Scorrendo la lista dei partecipanti però spicca un nome bergamasco di peso: Alberto Bombassei. Ad 81 anni (l’età è un fattore relativo), il fondatore di Brembo è in corsa a bordo di una Austin Healey 100 Le Mans del 1955. Non è apparso sui giornali, ma questo capitano d’industria probabilmente tiene fede ad un motto di casa: profilo basso per altissimi risultati. Chissà se vuole tagliare il traguardo battendo tutti, ma la vittoria l’ha già strappata prima del traguardo con la sua partecipazione. Anche se ne vanta oltre una decina. In fondo i motori sono una sua passione, ma macinare 1600 chilometri in pochi giorni su un’auto d’epoca non è davvero da tutti. Un premio se lo merita di sicuro, anche perché è un ottimo ambasciatore dell’industria italiana.

Bombassei è in buona compagnia con altri capitani d’industria come Paolo Merloni, presidente esecutivo di Ariston, che viaggia su una Bmw 328 del 1937 e Giuseppe Santoni, dell’omonimo brand di lusso nel settore delle scarpe, in gara su una Jaguar XK140 OTS Roadster del 1954.

Con il patron di Brembo, tra i bergamaschi c’è da segnalare, oltre al sindaco Gori, anche l’attore Giorgio Pasotti e l’ex presidente dell’Ordine dei Commercialisti Simona Bonomelli.

Tra i vip Giancarlo Fisichella, a bordo di una Tesla Model 3, uno dei modelli di riferimento per la e-mobility, insieme a Matteo Ferraglio; Anna Kanakis, l’attrice messinese, scrittrice, ex modella ed ex Miss Italia 1977, sarà a bordo di una Jaguar XK120 Ots Roadster del 1952, pilotata dal marito Marco Merati Foscarini.

Sonny Colbrelli, lascia la due ruote per salire su un’auto storica con l’attore e regista Giorgio Pasotti.

I motori si sono accesi mercoledì, i 425 equipaggi della Mille Miglia sono pronti ad arrivare anche a Bergamo, con uno spettacolare passaggio in centro città sabato 18 giugno, nel primo pomeriggio. Per poter vedere questo meraviglio spettacolo di auto storiche, l’appuntamento è alle 14.45 davanti al teatro Donizetti, per la timbratura.

Le modifiche alla viabilità

Le vetture si potranno ammirare, si diceva, davanti al teatro Donizetti, intorno alle 14,45, quando è prevista la timbratura. Ma la corsa più bella del mondo porterà dei cambiamenti alla mobilità con precise limitazioni al traffico. Sabato, dalle 11 alle 19 (o comunque fino al passaggio di tutte le vetture), divieto di transito e di sosta lungo il percorso e quindi in via Briantea, Carducci, Salvo D’Acquisto, Corpo italiano di liberazione, Broseta, piazza Pontida, Largo Rezzara, via XX Settembre, piazza Matteotti, Largo Gavazzeni, via Tasso, piazzetta Santo Spirito, via Pignolo e via Borgo Palazzo. Divieto di transito tra viale Roma e Porta Nuova, modifiche anche in via Borfuro (con accesso da e per via Piccinini), divieto di transito anche in via Frizzoni. In viale Muraine e in vicolo San Giovanni (all’intersezione con via Frizzoni) direzione obbligatoria a sinistra in via del Galgario, in via Mazzi (in corrispondenza con via Frizzoni) direzione obbligatoria a destra (sempre verso la rotonda di via Galgario). In via Borgo Palazzo invece (tra via Camozzi e piazza Sant’Anna) senso unico in direzione piazza Sant’Anna, ma solo per i residenti e con assistenza dei vigili.